«Впечатлим Эстонию»: 170 артистов из Молдовы прилетели чартером на остров оперы

Сегодня утром из Кишинева в Таллинн прибыло 170 человек: солисты оперы и балета, хор, оркестр, балетная труппа и техническая команда, а также министр культуры Молдовы. Коллектив прилетел чартерным рейсом и сразу же направился в Курессааре. Фестиваль пройдет с 25 по 30 июля.

Национальный театр оперы и балета Молдовы им. Марии Биешу, один из ведущих театров восточной Европы, представит на острове оперы четыре постановки – красочный «Турандот», относительно недавно поставленную «Богему» с молодыми артистами на сцене, масштабную оперу «Аида», балет «Лебединое озеро», а также праздничный гала-концерт звезд оперы и балета.

Поездка на эстонский остров оперы станет для молдавской труппы необычным опытом. «Мы выступали на самых престижных оперных сценах мира, но так чтобы весь фестиваль был основан только на молдавской опере – это впервые!» – подчеркнул гендиректор и главный дирижер Национального театра оперы и балета Молдовы Николае Дохотару.

«У нас шикарные хор и оркестр! Ярчайшие первые голоса! Мы взяли с собой на остров врача-фониатра, чтобы не бояться контрастов в погоде и быть готовыми к любым сюрпризам. Наша задача – профессионально сделать свое дело», – добавил маэстро.

Технический директор театра, художник-декоратор Юрие Матей уверен, что молдавский театр оставит яркий след в истории фестиваля: «Надеюсь, что мы впечатлим любителей оперы своими спектаклями. Возможно, многие даже удивятся тому, насколько профессиональна молдавская опера и как много у нас талантливых артистов. Планку качества мы не опустим! Уверен, что молдавский темперамент положительно отразится на игре актеров и выгодно нас оттенит на фоне других театров».