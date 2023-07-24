«Впечатлим Эстонию»: 170 артистов из Молдовы прилетели чартером на остров оперы

Во вторник, 25 июля, в Курессааре стартует международный оперный фестиваль «Дни оперы на острове Сааремаа». В этом году фестиваль основан на молдавской опере.
Сегодня утром из Кишинева в Таллинн прибыло 170 человек: солисты оперы и балета, хор, оркестр, балетная труппа и техническая команда, а также министр культуры Молдовы. Коллектив прилетел чартерным рейсом и сразу же направился в Курессааре. Фестиваль пройдет с 25 по 30 июля.
Национальный театр оперы и балета Молдовы им. Марии Биешу, один из ведущих театров восточной Европы, представит на острове оперы четыре постановки – красочный «Турандот», относительно недавно поставленную «Богему» с молодыми артистами на сцене, масштабную оперу «Аида», балет «Лебединое озеро», а также праздничный гала-концерт звезд оперы и балета.
Поездка на эстонский остров оперы станет для молдавской труппы необычным опытом. «Мы выступали на самых престижных оперных сценах мира, но так чтобы весь фестиваль был основан только на молдавской опере – это впервые!» – подчеркнул гендиректор и главный дирижер Национального театра оперы и балета Молдовы Николае Дохотару.
«У нас шикарные хор и оркестр! Ярчайшие первые голоса! Мы взяли с собой на остров врача-фониатра, чтобы не бояться контрастов в погоде и быть готовыми к любым сюрпризам. Наша задача – профессионально сделать свое дело», – добавил маэстро.
Технический директор театра, художник-декоратор Юрие Матей уверен, что молдавский театр оставит яркий след в истории фестиваля: «Надеюсь, что мы впечатлим любителей оперы своими спектаклями. Возможно, многие даже удивятся тому, насколько профессиональна молдавская опера и как много у нас талантливых артистов. Планку качества мы не опустим! Уверен, что молдавский темперамент положительно отразится на игре актеров и выгодно нас оттенит на фоне других театров».
В массовых сценах оперных спектаклей примут участие около сотни островитян. Поклонникам оперы предоставлена возможность вернуться с острова на материк после праздничного гала-концерта звезд оперы и балета 29 июля на ночном пароме, который специально выйдет на линию по случаю Дней оперы.