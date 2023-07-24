ПОРА ПРИЗНАТЬ ⟩ Эксперт: человек – уже не самое умное создание на планете

– Как же создать правильную систему координат и ценностей?

– Мы пока еще находимся в роли родителей. Ценности – это то, что мы ему можем дать. О того, будет ли ИИ различать, что такое хорошо и что такое плохо, зависит очень многое.

– Оправданно ли применение ИИ в военной области?

– Не считаю это оправданным. ИИ в военной сфере зависит от того, на чьей он стороне – хороших или плохих парней.

Другое дело, что все границы размыты. Если взять арабо-израильский конфликт, то обе стороны конфликта воспитывают своих детей на том, что мы – хорошие парни, а они плохие.

Лицензирование способов обучения и развития ИИ – это то, к чему необходимо прийти в будущем.

– В контексте запрета систем, влияющих на подсознание людей, что будет с целевой рекламой в FB и Google?

– Думаю, что такая реклама подпадет под ограничения. Способы влияния контекстной рекламы на человека, цепляющие на крючок и влекущие за собой – это беспрецедентный уровень. Эффект от такого интерактивного взаимодействия гораздо выше, чем от телевизора или радио. Совершенно точно эту сферу нужно регулировать.

– Чем опасен ИИ в распознавании лиц в реальном времени?

– Злоупотреблениями. Если в связке «человек – машина» хоть в один элемент добавить слово «плохой», то как результат мы получим слово «плохой».