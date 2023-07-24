Европарламент решил радикально ограничить в ЕС применение и разработку систем, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Зачем это делается?
Студия Postimees: нужно ли защищаться от искусственного интеллекта?
9:20 комментирует Олег Швайковский
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт в сфере инфотехнологий, в прошлом – топ-менеджер компании Nortal Олег Швайковский. Смотрите эфир в 9:20!
- Нужен ли ЕС закон о защите от рисков, связанных с развитием ИИ?
- Кто будет следить за деятельностью коллективного интеллекта?
- Оправданно ли применение ИИ в военной области?
- Отразится ли ограничение прав ИИ на целевой рекламе в FB и Google?
- Чем опасен ИИ в распознавании лиц в реальном времени?
- Зачем необходимо маркировать продукцию ChatGPT?
- Будет ли ИИ волечен в распределение кредитов и соцпособий?
- Как ограничить использование ИИ злоумышленниками?
- Насколько ИИ повлияет на трудовую занятость?
- Как отрегирует на принятие закона бизнес? Отзовут ли компании с рынка ЕС свои ИИ-продукты?
Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.