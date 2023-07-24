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Студия Postimees: нужно ли защищаться от искусственного интеллекта?

9:20 комментирует Олег Швайковский
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Европарламент решил радикально ограничить в ЕС применение и разработку систем, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Зачем это делается?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт в сфере инфотехнологий, в прошлом – топ-менеджер компании Nortal Олег Швайковский. Смотрите эфир в 9:20!

  • Нужен ли ЕС закон о защите от рисков, связанных с развитием ИИ?
  • Кто будет следить за деятельностью коллективного интеллекта?
  • Оправданно ли применение ИИ в военной области? 
  • Отразится ли ограничение прав ИИ на целевой рекламе в FB и Google?
  • Чем опасен ИИ в распознавании лиц в реальном времени?
  • Зачем необходимо маркировать продукцию ChatGPT? 
  • Будет ли ИИ волечен в распределение кредитов и соцпособий? 
  • Как ограничить использование ИИ злоумышленниками? 
  • Насколько ИИ повлияет на трудовую занятость?
  • Как отрегирует на принятие закона бизнес? Отзовут ли компании с рынка ЕС свои ИИ-продукты?

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии. 

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