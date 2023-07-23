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Что случилось? Самолет Ryanair, вылетевший из Риги, был вынужден вернуться в аэропорт

rus.tvnet.lv
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Самолет Ryanair в аэропорту "Рига"
Самолет Ryanair в аэропорту "Рига" Фото: Paula Čurkste / LETA

Рейс FR1977 авиакомпании Ryanair вернулся в аэропорт Риги после взлета; планировалось, что самолет совершит полет из Риги в Дублин, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA.

Представитель аэропорта Лаура Кулакова сообщила, что самолет после взлета сообщил о необходимости вернуться в аэропорт «Рига». Воздушное судно приземлилось без происшествий.

По неофициальной информации, рейс был направлен обратно в Ригу, так как у самолета возникли технические проблемы. Планируется, что инженеры проверят самолет, чтобы выяснить, когда самолет снова можно будет использовать.

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