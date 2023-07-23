Видео ⟩ Лукашенко: нас стали напрягать «вагнеровцы», они хотят «отправиться на экскурсию» на Запад

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув". Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому, и я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя», - сказал Лукашенко.