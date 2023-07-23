Видео ⟩ Лукашенко: нас стали напрягать «вагнеровцы», они хотят «отправиться на экскурсию» на Запад

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «его стали напрягать» «наемники» ЧВК «Вагнер», дислоцированные в Беларуси, поскольку они, по его словам, хотят «сходить на экскурсию в Варшаву». Лукашенко рассказал об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июля, передает DW.
«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув". Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому, и я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя», - сказал Лукашенко.
По сообщению информагентства «Белта», Лукашенко принес на встречу с Путиным карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства. По утверждению Лукашенко, одна из польских бригад сейчас находится в 40 километрах от Бреста, другая - примерно в 100 километрах от Гродно.
Передислокация «вагнеровцев» в Беларусь
После мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня было объявлено, что глава компании Евгений Пригожин «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.
14 июля министерство обороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК «Вагнер» прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором рассказывалось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК «Вагнер».
Позднее Минобороны также сообщало, что проведет совместные учения с ЧВК «Вагнер» близ границы с Польшей. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.