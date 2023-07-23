Главный офис Кассы здоровья переедет в новое место: куда можно будет обратиться за помощью?

Вскоре всем желающим обратиться за помощью в таллиннский офис Кассы здоровья нужно будет направиться уже не в здание, расположенное рядом с автовокзалом, а в строящийся напротив гостиницы Olümpia квартал Arter.
Специалист по связям с общественностью Кассы здоровья (в прошлом Больничная касса) Эвелин Тринк подтвердила Postimees, что учреждение планирует переехать в квартал Arter, однако это произойдет не в ближайший год. Насколько в связи с этим изменятся расходы на содержание офиса, должно стать ясно к весне следующего года. «Сейчас ведутся подготовительные работы - мы думаем о создании открытого офиса на новом месте», - рассказала она.
Идея переезда возникла в государственном учреждении медицинского страхования по двум причинам. «Во-первых, наше здание на улице Ластекоду обветшало, а во-вторых, оно слишком большое - несмотря на то, что мы и набрали больше сотрудников, столы часто остаются пустыми», - прокомментировала Тринк. Она пояснила, что в самом начале коронаризиса для сотрудников Кассы здоровья были созданы возможности для удаленной работы. На данный момент работу также часто можно выполнять, находясь дома.
В Кассе здоровья работает около 210 человек, но не все они находятся в столице. Региональные бюро также расположены в Тарту, Пярну и Йыхви.
В пятницу, 21 июля, Swedbank также объявил о своем переезде в бизнес-квартал Arter в первой половине 2025 года. Вместе с тем в комплексе появится 58 квартир для сдачи в аренду.
Объект будет завершен в третьем квартале 2024 года. Расположенный на углу улиц Лийвалайя и Юхкентали квартал Arter представляет собой комплекс из трёх зданий - 28-, 15- и 9-этажного - и соединяющего их центрального здания с парковкой. Квартал общей арендной площадью 38 000 м2 будет включать 29 000 м2 офисных помещений и 6 000 м2 различных помещений общественного питания и обслуживания.