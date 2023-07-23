Главный офис Кассы здоровья переедет в новое место: куда можно будет обратиться за помощью?

Специалист по связям с общественностью Кассы здоровья (в прошлом Больничная касса) Эвелин Тринк подтвердила Postimees, что учреждение планирует переехать в квартал Arter, однако это произойдет не в ближайший год. Насколько в связи с этим изменятся расходы на содержание офиса, должно стать ясно к весне следующего года. «Сейчас ведутся подготовительные работы - мы думаем о создании открытого офиса на новом месте», - рассказала она.

Идея переезда возникла в государственном учреждении медицинского страхования по двум причинам. «Во-первых, наше здание на улице Ластекоду обветшало, а во-вторых, оно слишком большое - несмотря на то, что мы и набрали больше сотрудников, столы часто остаются пустыми», - прокомментировала Тринк. Она пояснила, что в самом начале коронаризиса для сотрудников Кассы здоровья были созданы возможности для удаленной работы. На данный момент работу также часто можно выполнять, находясь дома.

В Кассе здоровья работает около 210 человек, но не все они находятся в столице. Региональные бюро также расположены в Тарту, Пярну и Йыхви.

В пятницу, 21 июля, Swedbank также объявил о своем переезде в бизнес-квартал Arter в первой половине 2025 года. Вместе с тем в комплексе появится 58 квартир для сдачи в аренду.