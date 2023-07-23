Жара и масштабные пожары в Греции: в опасной зоне находятся и туристы из Эстонии

Тысячи человек, включая туристов, эвакуированы с юга греческого острова Родос из-за сильных лесных пожаров. Посольство Эстонии в Греции призывает эстонских туристов регистрировать свою поездку и следовать рекомендациям местных властей.
Посольство Эстонии в Греции на своей странице в Facebook призвало всех эстонских туристов в связи с лесными пожарами следить за рекомендациями местных властей: до и во время поездки советуют проверять обстановку в выбранной локации на следующих сайтах: effis.jrc.ec.europa.eu и meteoalarm.org.
Важные номера
Местные спасательные службы делают все возможное, чтобы переместить людей, находящихся под угрозой, в безопасные места.
Иностранцев, которые находятся на Родосе в районах пожаров и нуждаются в помощи, местные власти призывают обращаться по следующим номерам:
- +30 210 3681259
- +30 210 3681350
В случае экстренной помощи, посольство рекомендует звонить по номеру 112.
Также эстонские путешественники могут обратиться за помощью в посольство Эстонии в Греции по номеру +372 5301 9999.
Как сообщил консул посольства Эстонии Ахти Райдал ERR, по данным Министерства иностранных дел, свое пребывание на Родосе зарегистрировали семь эстонских туристов, но на самом деле их на острове, вероятно, значительно больше.
«С посольством на данный момент никто не связывался, и никто не обращался за помощью», - сказал Райдал.
По его словам, если кому-то на острове нужна помощь, Министерство иностранных дел может координировать и направлять людей к пунктам эвакуации. «Все основано на информации, которую нам предоставило Министерство защиты граждан Греции. Но на данный момент посольство не может оказать физическую помощь, мы можем предоставить информацию и настоятельно рекомендуем следовать инструкциям властей страны пребывания», - сказал он.
Регистрируйте свои поездки!
Зарегистрировать поездку можно на странице Reisi Targalt. Имейте в виду, что чем более точную информацию вы предоставите при регистрации (включая попутчиков, информацию о лидере группы, остановках и маршруте), тем быстрее МИД сможет связаться с вами в экстренной ситуации.
Данные, предоставленные при регистрации, используются только в целях оказания консульской помощи и защищены Законом о персональных данных.
В ближайшие дни жара не спадет
Телевидение Греции передало вечером в субботу, 22 июля, что были эвакуированы жители двух сел и нескольких отелей - всего около 8000 человек. Представители береговой охраны сообщили о вывозе на лодках примерно 1500 человек с пляжей южного побережья. Спасатели подчеркивают, что в ближайшие дни число эвакуированных может увеличиться, передает DW.
Задымление от пожаров на юге острова настолько сильное, что «трудно дышать», рассказал заместитель мэра Родоса Константинос Трараслиас телеканалу Skai. СМИ сообщают, что уже были госпитализированы восемь человек с респираторными проблемами. Борьбу с пожарами экстренным службам затрудняет дующие на острове сильные ветра переменного направления.
Лесные пожары вспыхнули на Родосе из-за сильной жары и засухи. Столбик термометра на юге континентальной части Греции в субботу поднялся местами до отметки в 44 градуса по Цельсию. На островах Эгейского моря - около 38 градусов. При этом здесь давно не было дождей. Синоптики не обещают облегчения в ближайшие дни, отмечая, что нынешний период жары может стать самым продолжительным за историю наблюдений.