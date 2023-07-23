Жара и масштабные пожары в Греции: в опасной зоне находятся и туристы из Эстонии

Посольство Эстонии в Греции на своей странице в Facebook призвало всех эстонских туристов в связи с лесными пожарами следить за рекомендациями местных властей: до и во время поездки советуют проверять обстановку в выбранной локации на следующих сайтах: effis.jrc.ec.europa.eu и meteoalarm.org .

Важные номера

Местные спасательные службы делают все возможное, чтобы переместить людей, находящихся под угрозой, в безопасные места.

Иностранцев, которые находятся на Родосе в районах пожаров и нуждаются в помощи, местные власти призывают обращаться по следующим номерам:

+30 210 3681259

+30 210 3681350

В случае экстренной помощи, посольство рекомендует звонить по номеру 112.

Также эстонские путешественники могут обратиться за помощью в посольство Эстонии в Греции по номеру +372 5301 9999.