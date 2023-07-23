Глава банка рекомендует: если хотите получить выгоду, временить со вкладами не стоит

Для вкладчиков наступили замечательные времена: деньги имеют цену, и в отличие от тех, кто страдает от повышения процентных ставок по кредитам, те, кто хранил свои деньги в банке бесплатно, наконец-то получили возможность получать доход от процентов.
Хотя банки уже подняли процентные ставки по вкладам даже выше, чем Euribor, сделать выбор все еще сложно. Делать ли долгосрочный вклад сейчас же или повременить? А что, если Европейский центральный банк сделает то, что он грозился сделать, - повысит процентные ставки еще больше?
Тогда деньги надолго застрянут на депозите с более низкой процентной ставкой.
Глава банка SEB Аллан Парик рекомендует делать не один, а несколько вкладов на разные сроки. Один на более длительный период времени, такой, по которому вы получите более высокую процентную ставку. А затем еще один вклад на более короткий период - тот, который можно будет повторно внести под более высокую процентную ставку.
В то же время ждать слишком долго тоже не стоит, так как Европейский центральный банк может начать снижать процентные ставки уже в следующем году.
«В условиях нестабильности процентных ставок мы рекомендуем рассмотреть возможность разброса сроков вклада. Это означает, что не нужно вносить все деньги в виде одного депозита, а как умный вкладчик рассредоточить их по вкладам разной продолжительности. Таким образом, депозиты, срок действия которых истекает раньше, могут быть перераспределены и, возможно, по более высокой процентной ставке. Однако следует иметь в виду, что будущее повышение процентных ставок является неопределенным, - сказал он. - Финансовые рынки ожидают, что в середине 2024 года Европейский центральный банк вновь начнет снижать процентные ставки, и это отразится на ставках по долгосрочным депозитам».