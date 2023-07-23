Глава банка рекомендует: если хотите получить выгоду, временить со вкладами не стоит

Хотя банки уже подняли процентные ставки по вкладам даже выше, чем Euribor, сделать выбор все еще сложно. Делать ли долгосрочный вклад сейчас же или повременить? А что, если Европейский центральный банк сделает то, что он грозился сделать, - повысит процентные ставки еще больше?

Тогда деньги надолго застрянут на депозите с более низкой процентной ставкой.

Глава банка SEB Аллан Парик рекомендует делать не один, а несколько вкладов на разные сроки. Один на более длительный период времени, такой, по которому вы получите более высокую процентную ставку. А затем еще один вклад на более короткий период - тот, который можно будет повторно внести под более высокую процентную ставку.

В то же время ждать слишком долго тоже не стоит, так как Европейский центральный банк может начать снижать процентные ставки уже в следующем году.