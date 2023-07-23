В понедельник электричество будет значительно дороже, чем сегодня

Если у вас биржевой пакет и вы не пользовались сегодня более дешевой электроэнергией, стоит как можно скорее выполнить работы, которые требуют много электроэнергии, потому что в понедельник электричество будет стоить значительно дороже.
В понедельник электричество будет стоить в 3,1 раза дороже, чем в воскресенье. Средняя цена электричества в понедельник составит 11,5 центов за кВт/ч. В воскресенье же до 17:00 стоимость электроэнергии составляет до 5 центов за кВт/ч, плюс всевозможные налоги и пакетные платежи.
Тот, кто хочет найти самую дешевую электроэнергию в понедельник, должен заблаговременно подготовиться. В понедельник электричество дешевле всего с 3 до 4 часов утра - 6,9 цента за кВт/ч.
Если вам не нужно считать деньги, то самое дорогое электричество можно потреблять с 20 до 21 часа, когда киловатт электроэнергии стоит 18,7 цента за кВт/ч.