Вс, 23.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ⟩ Во что выгоднее инвестировать – в покупку iPhone первого поколения или акции Apple?

Ромет Креэк
Facebook Twitter
Comments
Нераспакованный iPhone первого поколения.
Нераспакованный iPhone первого поколения. Фото: RR Auctions / SWNS/SCANPIX

Недавно iPhone первого поколения был продан  на аукционе по рекордной цене в 190 000 долларов.

В 2007 году такой телефон стоил 599 долларов. Телефон, проданный на аукционе, находился в нераспечатанной коробке, и аукционный дом описал его как находку, которая встречается все реже.

Судя по аукционной цене, с тех пор как телефон был представлен легендарным генеральным директором Apple Стивом Джобсом, его стоимость возросла более чем в 300 раз.

Стартовая цена редкого iPhone на аукционах LSG достигала 10 000 долларов. Аукционный дом спрогнозировал, что телефон может уйти с молотка за сумму в пределах от 50 000 до 100 000 долларов. Однако гаджет купили за 190 000 долларов, пишет Mail Online.

Акции Apple также значительно увеличили богатство инвесторов на фондовой бирже, однако же они не смогли обеспечить такой рост стоимости, как модель первого телефона Apple в невскрытой упаковке. С момента его выхода на рынок цена акций Apple без учета дивидендов выросла в 58 раз, что уже сделало акции компании машиной по увеличению богатства инвесторов.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх