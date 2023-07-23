ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ⟩ Во что выгоднее инвестировать – в покупку iPhone первого поколения или акции Apple?

В 2007 году такой телефон стоил 599 долларов. Телефон, проданный на аукционе, находился в нераспечатанной коробке, и аукционный дом описал его как находку, которая встречается все реже.
Судя по аукционной цене, с тех пор как телефон был представлен легендарным генеральным директором Apple Стивом Джобсом, его стоимость возросла более чем в 300 раз.
Стартовая цена редкого iPhone на аукционах LSG достигала 10 000 долларов. Аукционный дом спрогнозировал, что телефон может уйти с молотка за сумму в пределах от 50 000 до 100 000 долларов. Однако гаджет купили за 190 000 долларов, пишет Mail Online.
Акции Apple также значительно увеличили богатство инвесторов на фондовой бирже, однако же они не смогли обеспечить такой рост стоимости, как модель первого телефона Apple в невскрытой упаковке. С момента его выхода на рынок цена акций Apple без учета дивидендов выросла в 58 раз, что уже сделало акции компании машиной по увеличению богатства инвесторов.