ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ⟩ Во что выгоднее инвестировать – в покупку iPhone первого поколения или акции Apple?

В 2007 году такой телефон стоил 599 долларов. Телефон, проданный на аукционе, находился в нераспечатанной коробке, и аукционный дом описал его как находку, которая встречается все реже.

Судя по аукционной цене, с тех пор как телефон был представлен легендарным генеральным директором Apple Стивом Джобсом, его стоимость возросла более чем в 300 раз.



Стартовая цена редкого iPhone на аукционах LSG достигала 10 000 долларов. Аукционный дом спрогнозировал, что телефон может уйти с молотка за сумму в пределах от 50 000 до 100 000 долларов. Однако гаджет купили за 190 000 долларов, пишет Mail Online.