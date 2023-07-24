Экстремальная экскурсия по Йоальской фабрике: страшно познавательно!

Экстремальная экскурсия «Йоальская фабрика: от подвала до башни» будет проходить каждую субботу - на русском и эстонском языках. Поучаствовать в экскурсии можно, если вам уже исполнилось 16 лет. Поскольку здание Йоальской фабрики является заброшенным уже больше десятилетия, в нем нет электричества. Здание хоть и не аварийно, но его состояние в целом оставляет желать лучшего - именно поэтому дети к экскурсии не допускаются, а для участников обязательно ношение защитной каски.

Конечно, слово «экстремальная» не совсем отражает суть экскурсии, поэтому пусть нелюбителей экстрима оно не пугает. Маршрут является абсолютно безопасным, а здание кажется надежным - вряд ли вам на голову упадет что-то, кроме пары капель воды. Экскурсия куда больше познавательная - участникам расскажут историю кренгольмской мануфактуры с самого основания, проведут по подвалу, этажам с цехами и в самом конце поднимут на башню, откуда открывается потрясающий вид на саму мануфактуру и город Нарву.

Йоальская фабрика. Фото: Postimees

В ходе экскурсии можно будет увидеть старые цеха, узнать историю основания самой мануфактуры, послушать о быте и проблемах рабочих, которые работали на Йоальской фабрике. Нельзя отрицать, что Кренгольмская мануфактура имела огромное значение не только для города Нарвы, но и для всей Эстонии.