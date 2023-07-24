Экстремальная экскурсия по Йоальской фабрике: страшно познавательно!

Этим летом у нарвитян и гостей города снова есть отличная возможность ознакомиться с одним из главнейших памятников архитектуры - Йоальской фабрикой. Шанс посмотреть на здание изнутри, а не снаружи, стоя за забором, появился благодаря Нарвскому музею, который организовал экстремальные экскурсии в одно из самых красивых зданий северо-востока.
Экстремальная экскурсия «Йоальская фабрика: от подвала до башни» будет проходить каждую субботу - на русском и эстонском языках. Поучаствовать в экскурсии можно, если вам уже исполнилось 16 лет. Поскольку здание Йоальской фабрики является заброшенным уже больше десятилетия, в нем нет электричества. Здание хоть и не аварийно, но его состояние в целом оставляет желать лучшего - именно поэтому дети к экскурсии не допускаются, а для участников обязательно ношение защитной каски.
Конечно, слово «экстремальная» не совсем отражает суть экскурсии, поэтому пусть нелюбителей экстрима оно не пугает. Маршрут является абсолютно безопасным, а здание кажется надежным - вряд ли вам на голову упадет что-то, кроме пары капель воды. Экскурсия куда больше познавательная - участникам расскажут историю кренгольмской мануфактуры с самого основания, проведут по подвалу, этажам с цехами и в самом конце поднимут на башню, откуда открывается потрясающий вид на саму мануфактуру и город Нарву.
В ходе экскурсии можно будет увидеть старые цеха, узнать историю основания самой мануфактуры, послушать о быте и проблемах рабочих, которые работали на Йоальской фабрике. Нельзя отрицать, что Кренгольмская мануфактура имела огромное значение не только для города Нарвы, но и для всей Эстонии.
Основана она была хлопковым купцом из Бремена Людвигом Кнопом в 1857 году. На момент основания была крупнейшей в мире и располагалась на 32 000 акрах земли. На протяжении полутора столетий это промышленное предприятие являлось крупнейшим работодателем в регионе. С течением времени вокруг мануфактуры появилось множество промышленных зданий, казармы для рабочих и дома для руководства фабрики.
Гид поведает об истории этого уникального места от начала и до конца, ознакомит с некоторыми важными старыми фотографиями, поделится подробностями и сложностями из жизни фабричных рабочих. Так, например, вы узнаете, что поначалу в цеху работали по 14 часов, и что главными проблемами работников в итоге становились проблемы со здоровьем. В первую очередь фабричные рабочие к старости теряли слух, ведь в цехах постоянно стоял невыносимый гул. Но сейчас в опустевшем здании фабрики пугающая тишина. Да и здание практически пустое - в цехах не осталось ни оборудования, ни мебели, ни других предметов быта. Только на одном этаже можно будет увидеть одну из машин для обработки хлопка.
Находиться в здании Йоальской фабрики безопасно, все конструкции надежны. Со слов гида, оно было полностью «законсервировано», что и помогло сохранить прочность мануфактуры, несмотря на ее возраст и тот факт, что она не используется многие годы.
Экскурсия не затрагивает всю территорию мануфактуры, а только одно из зданий. Но Нарвский музей предлагает и другие экскурсии, благодаря которым можно посетить и остальную территорию Кренгольмской мануфактуры. Но посетить Йоальскую фабрику, безусловно, стоит - это не только отличный шанс ознакомиться с историей крупнейшего текстильного предприятия, но и возможность побывать в одной из самых классных эстонских «заброшек».