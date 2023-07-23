Производство летних ягод и фруктов сократилось

В 2022 году совокупное производство дынь, арбузов, клубники, персиков и нектаринов в странах Европейского союза (ЕС) составило 8,6 млн т, что на 6,3% меньше, чем в позапрошлом году, когда производство летних ягод и фруктов достигло 9,2 млн тонн.
Снижение было обусловлено уменьшением производства дынь и арбузов - на 9,5 и 18,4% соответственно. В то же время производство персиков и нектаринов увеличилось на 5,6%, а производство клубники осталось на уровне 2021 года, сообщает Eurostat.
Испания произвела 45,5% арбузов ЕС, 32% дынь, 27,3% клубники и 26,9% персиков и нектаринов. Италия, в свою очередь, произвела 36,1% дынь ЕС, 35,6% персиков и нектаринов и 25,6% арбузов.
По производству клубники Польша в прошлом году заняла второе место в Европе, произведя 16,7% всей клубники союза. Греция заняла второе место в ЕС по производству персиков и нектаринов - 27,1% и третье место по производству арбузов - 12,4%. Франция заняла третье место по производству дынь - 18,8%, а Германия - по производству клубники - 11,1%.