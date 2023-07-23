Производство летних ягод и фруктов сократилось

Снижение было обусловлено уменьшением производства дынь и арбузов - на 9,5 и 18,4% соответственно. В то же время производство персиков и нектаринов увеличилось на 5,6%, а производство клубники осталось на уровне 2021 года, сообщает Eurostat.

Испания произвела 45,5% арбузов ЕС, 32% дынь, 27,3% клубники и 26,9% персиков и нектаринов. Италия, в свою очередь, произвела 36,1% дынь ЕС, 35,6% персиков и нектаринов и 25,6% арбузов.