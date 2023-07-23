Туристический бум ⟩ На предстоящей неделе Эстонию пять раз посетят круизные лайнеры

В понедельник утром в порт придет идущий под мальтийским флагом 306-метровый Celebrity Apex, совершающий свой обычный 12-дневный круиз с началом и финалом в Роттердаме. В Эстонию он прибудет с Готланда, а дальше отправится в Хельсинки.

Лайнер вновь посетит Ванасадам в конце августа, а затем уже 1 июня следующего года. Крестная судна - американка индийского происхождения, член Демократической партии США и юрист по образованию Решма Сауджани, учредительница НКО Girls Who Code, занимающейся вовлечением женщин в ИТ-сектор.

Во вторник Таллинн посетят два круизных лайнера. Первым в порт прибудет идущий под флагом тихоокеанского островного государства Уоллис и Футуна 131-метровый Le Champlain. Le Champlain назван в честь французского исследователя Самюэля де Шамплена, который основал в нынешней Канаде французское поселение, в наши дни известное как город Квебек. Шамплен был также первым европейцем, описавшим Великие озера.

Через полчаса после Le Champlain в Ванасадам придет 295-метровый Mein Schiff 6. Идущий под мальтийским флагом лайнер совершает 11-дневный круиз с началом и финалом в Киле. В Таллинн он придет из Хельсинки, а во второй половине дня во вторник возьмет курс на Стокгольм, который станет последней остановкой перед завершением круиза. Mein Schiff 6 вновь посетит Эстонию в первой половине августа.