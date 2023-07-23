Фото и видео ⟩ Команда, занимающаяся расследованием крушения парома «Эстония», осмотрела важнейшие детали судна

Пеэтер Уде, представитель родственников погибших, заявил в пятницу в новостной программе Kanal2 «Репортер», что деталь между рычагом управления визора судна определенно нуждается в осмотре.

«Его точно не положили туда водолазы. Очень важно, почему он там оказался и какое влияние он оказал на затопление судна. Необходимо выяснить, была ли предпринята попытка спасти паром с помощью этого предмета, или что там происходило на самом деле», - сказал Уде.

По словам Таури Роозипуу, ведущего эксперта проекта по оценке новых обстоятельств катастрофы «Эстонии», в субботу международная следственная группа, находящаяся на месте происшествия, приняла решение более внимательно изучить этот предмет.

«Поскольку пункт управления визором и аппарелью расположен рядом со входом на автомобильную палубу, мы внимательно осмотрели его во время видеообследования автомобильной палубы. Благодаря струе воды от подводного робота с подводного образования был снят оранжевый слой, и после небольшого толчка робота образование развалилось на мелкие кусочки. Молотка или другого подобного предмета не было обнаружено», - прокомментировал Роосипуу.