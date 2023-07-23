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Ядерное оружие продолжает привлекать людей на ракетную базу Роху

Сийм Михайлов
, журналист
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Осмотреть ракетную базу Роху приехало более десяти человек.
Осмотреть ракетную базу Роху приехало более десяти человек. Фото: Siim Mihailov

Ракетная база Роху является своеобразным памятником былым дням славы советской империи. Андрес Курм, гид по природе и военной истории, познакомил группу из десяти человек с историей базы и сохранившимися до наших дней зданиями.

По словам Курма, в настоящее время база представляет собой удивительное сочетание различных явлений. С одной стороны, база Роху - это природный заповедник со своей флорой и фауной. С другой стороны, объект имеет военно-историческую ценность, и, в-третьих, вызывает интерес, что стало с этими сооружениями.

Все ценное с базы, построенной в шестидесятые годы, сегодня вывезено. Здания, брошенные на произвол погоды и растительности, вынуждены наблюдать торжество природы. По словам Курма, волость Вяйке-Маарья внесла значительный вклад в очистку территории ракетной базы. «В какой-то момент у людей появилась дурная привычка выбрасывать сюда мусор, но, к счастью, место было расчищено, установлены знаки и информационные щиты», - сказал он.

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