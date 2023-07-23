Ядерное оружие продолжает привлекать людей на ракетную базу Роху

По словам Курма, в настоящее время база представляет собой удивительное сочетание различных явлений. С одной стороны, база Роху - это природный заповедник со своей флорой и фауной. С другой стороны, объект имеет военно-историческую ценность, и, в-третьих, вызывает интерес, что стало с этими сооружениями.