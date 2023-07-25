ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украина и НАТО: сложные решения и судьбоносные перспективы

Хотя стратегическое видение НАТО не позволило на июльском саммите альянса принять быстрые решения по предоставлению гарантий защиты Украине от российской агрессии, перспектива вступления Украины в НАТО уже определена, пишет приглашенный научный сотрудник Рурского университета Ольга Матвеева. Включение Украины в НАТО и для самого Запада выглядит крайне желательным сценарием, который возможно будет реализовать в обозримом будущем.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
От последнего саммита НАТО в Вильнюсе Украина ожидала приглашения в НАТО, гарантий безопасности от партнеров. Однако кулуарные переговоры внутри альянса без участия Владимира Зеленского вызвали у главы украинского государства неоднозначную реакцию.
Президент Украины незамедлительно выразил ее в своем Telegram-канале, написав: «Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. /…/ Мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. /.../ Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок /.../ для членства Украины, и когда добавляется какая-то странная формулировка /…/ Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность - это слабость».
Эта напряженность, возникшая из-за несовпадения намерений Украины с итоговым результатом переговоров, стала одной из особенностей прошедшего саммита.
Вильнюсские обсуждения членства Украины в НАТО
Еще перед саммитом главным вопросом на встрече лидеров НАТО, включая президента США Джо Байдена, британского премьера Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона, стала перспектива того, насколько «близко следует держать Украину» к альянсу до ее вступления.
Американская дипломатка Джулианна Смит, посол США в НАТО, предположила, что президент Зеленский останется доволен результатами переговоров без его участия, которое даст украинцам ясность касательно перспектив членства. «Я думаю, он почувствует облегчение, увидев единство, которое альянс демонстрирует в данный момент, и полный пакет конкретных результатов, которые альянс готов предложить», - считала Смит. Но реакция Владимира Зеленского не оставила сомнений в том, что Украина ожидает четких сигналов со стороны НАТО. И полностью удовлетворить Киев в условиях затяжного противостояния российской агрессии могло только видение ясных перспектив вступления.
Однако, несмотря на устойчивую поддержку Эстонии, Литвы и Латвии, по итогам переговоров вероятность быстрого вступления Украины в альянс после прекращения войны не стала выше. Новые члены НАТО уже традиционно выразили более сильную солидарность с Украиной, нежели страны-основатели (например, США). Одной из причин такой политической позиции является общая история советской оккупации, а также общая граница с Россией. Соответственно, вступление в НАТО в свое время воспринималось балтийскими странами как вопрос выживания. После присоединения к альянсу в 2004 году жители Эстонии, Литвы и Латвии ощутили себя в большей безопасности.
По итогам саммита министр обороны США Ллойд Остин отметил: у него нет сомнений, что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Россией. Также он уверен, что ни у кого из союзников также нет сомнений по этому поводу. Тем не менее, стране предстоит поработать над рядом моментов, чтобы больше соответствовать стандартам НАТО. На этом перед саммитом акцентировал внимание и президент США Джо Байден.
Разница во мнениях украинских экспертов
В целом, мнения украинских экспертов относительно итогов встречи разделились: одни посчитали предательством отсутствие четкого плана и были разочарованы тем, что из уст чиновников так и не прозвучало подтверждения о скором присоединении Украины к НАТО. Этот нарратив о «предательстве» тут же подхватили и развили российские прокремлевские СМИ. В частности, тут же заявили, что результаты саммита изменят ход войны в пользу России.
Другая часть украинских экспертов признала, что вероятность вступления Украины в НАТО по упрощенным правилам невысока. Это, по их мнению, связано прежде всего с необходимостью проведения глубоких внутренних реформ.
Тем не менее, оба лагеря упоминали основной принцип пятой статьи Североатлантического альянса. Согласно ему, нападение на одного из государств-членов НАТО считается нападением на всех его участников и поэтому предполагает коллективный ответ. Страна, не являющаяся членом альянса, не может претендовать на такую защиту. Россия считает, что Украина входит в сферу ее влияния, даже если это и не находит отражения в международном праве. Еще задолго до войны из-за подобных взглядов российской политической элиты Украина была в зоне риска.
Как отмечают аналитики, Россия долгие годы вынашивала планы атаки на Украину. В конце концов она решилась на это, не в последнюю очередь потому, что страна, в отличие от Эстонии, Литвы и Латвии, не защищена гарантиями безопасности членов НАТО. Иными словами, если бы Украина вступила в альянс раньше, нападение России воспринималось бы странами-членами не как локальный конфликт.
Итак, в условиях полномасштабной войны украинские эксперты ожидали от партнеров упрощения правил вступления в НАТО. В противовес этим надеждам, альянс лишь зафиксировал готовность содействия Украине на ее пути к членству. Ранее озвученные требования, в свою очередь, включают проведение Украиной длительных политических и военных реформ. Отказ от них мог превратить двухэтапный процесс получения членства Украиной в упрощенный одноэтапный.
В итоге предложенные инициативы не стали прямым приглашением Украине ко вступлению в альянс и не предоставили ясного перечня условий. Тем не менее, альянс проявил готовность двигаться в этом направлении, в зависимости от консенсуса наиболее сомневающихся стран.
Украинские эксперты сошлись во мнении, что путь реформ является для Украины единственно возможным и приемлемым даже в условиях войны. Поэтому столь неудобная для Украины отсрочка вступления означает поиск собственной зоны роста и осуществление качественных преобразований, которые стартовали в 2014 году, после Революции Достоинства.
Что украинцы думают о НАТО?
До Евромайдана украинцы выражали опасения касательно перспектив членства в НАТО. Преимущественно они были связаны с пророссийской политикой Януковича и построенными им дружественными отношениями с восточным соседом. Так, в 2012 году 87% украинцев были против потенциального вступления в НАТО; соответственно, лишь 13% поддерживали присоединение к альянсу. В 2014 году, после свержения Януковича, за НАТО выступали уже 33% украинцев.
В 2023 году 89% украинцев захотели увидеть Украину в составе альянса. Также, если до войны курс на сближение с Россией преимущественно поддерживали в русифицированных юго-восточных регионах Украины, то после российского вторжения членство в НАТО приветствовали бы жители всех регионов Украины - от Львова до Харькова.
Во время войны многие украинцы поддерживают не столько эволюционный и долгий путь возвращения Украины в Европу, сколько революционный путь реформ, включая выполнение всех требований для быстрого вступления в альянс. Граждане Украины сегодня требуют от правительства и общества не просто постепенного движения к членству, а глубоких трансформационных изменений, потому что без них невозможно вступление ни в НАТО, ни в ЕС. Анализ общественного мнения принес неожиданные результаты: наиболее «евроскептические» регионы больше всего связывают евроинтеграцию с реформами.
Аргументы «за»: почему Украина должна быть в НАТО?
Несмотря на угрозы обострения и разрастания конфликта в регионе, НАТО видит свои интересы в Украине, которые проистекают из геополитических, экономических и гуманитарных соображений, а также из приоритетов региональной безопасности и миростроительства. В свою очередь, Украина рассматривает перспективы членства с позиции обеспечения безопасности, которая снизила бы ее уязвимость перед российской агрессией.
Вместо выводов, обобщим основные аргументы в пользу перспективного вступления Украины в НАТО:
1. Геополитическое значение расширения НАТО: стратегически Украина расположена между Европой и Азией, что делает ее важной зоной расширения НАТО. Ее непосредственная близость к России и Черному морю добавляет особую стратегическую значимость с точки зрения региональной стабильности и безопасности. Расширение альянса ограничило бы геополитические аппетиты и интеграционные интересы Путина в регионе, где он потерял как своих соратников, так и сторонников сотрудничества с Россией. Также приглашение Украины в альянс решило бы разногласия между новыми и старыми членами, все еще опасающимися эскалации конфликта России с коллективным Западом и питающими ложные надежды охладить агрессию России путем дипломатических переговоров.
2. Усиление региональной безопасности: ЕС и НАТО заинтересованы в обеспечении стабильности и безопасности в Европе. Территориальная целостность и суверенитет Украины были поставлены под сомнение еще после аннексии Крыма в 2014 году и продолжающейся войной. Стабильность в Украине критически необходима для предотвращения дальнейшей эскалации и распространения военных действий, а также поддержания мира в регионе. Добавление в альянс самой боеспособной армии в Европе, с численностью персонала вооруженных сил больше, чем у большинства членов альянса, укрепило бы оборонный потенциал НАТО.
3. Глобальное сдерживание российского влияния: сближение Украины с Западом путем углубления связей с ЕС и потенциального членства в НАТО является действенным способом уравновесить влияние России в регионе.
4. Экономические связи: несмотря на военные действия, Украина с ее богатыми природными ресурсами сохраняет свой экономический потенциал. Количество ее населения велико, при этом миллионы украинцев проживают в странах ЕС, интегрируются и находят работу, стимулируют рыночные процессы. ЕС заинтересован в развитии экономического сотрудничества и торговли с Украиной для поддержки регионального экономического роста. ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, и более тесная интеграция приносит все больше взаимных выгод.
5. Решение гуманитарных проблем: российская война в Украине привела к гуманитарному кризису, в результате которого сотни тысяч людей стали внутренне перемещенными лицами и нуждаются в помощи. И ЕС, и НАТО заинтересованы в урегулировании гуманитарной катастрофы и защите прав человека.
6. Следование демократическим ценностям: НАТО - организация, основанная на демократических принципах, и она поддерживают страны, стремящиеся укреплять демократические институты. Поощрение демократических реформ и надлежащего управления в Украине соответствует этим ценностям и ведет к установлению стабильности и сотрудничества в ЕС. При присоединении исчезла бы ориентация на «особый путь» Украины. Это дало бы мощный толчок продолжению демократических реформ в Украине, направленных на деолигархизацию и искоренение причин коррупции.
7. Энергетическая безопасность: Украина является важнейшей транзитной страной для газопроводов, поставляющих газ в Европу. Обеспечение энергетической безопасности отвечает интересам ЕС и НАТО, которые вкладывают средства в разработку альтернативных маршрутов и снижение зависимости от поставок российского газа.
8. Партнерство и расширение: члены НАТО выражают готовность к партнерству с Украиной. ЕС предложил программу Восточного партнерства для углубления связей с Украиной. В НАТО продолжает действовать политика открытых дверей, согласно которой страны, отвечающие определенным критериям, могут подать заявку на членство.
Таким образом, с учетом вызовов безопасности, которые Россия продолжает бросать ЕС, включение Украины в НАТО остается обозримой и крайне желательной перспективой. Хотя стратегическое видение альянса не позволяет принять быстрые решения по предоставлению гарантий защиты Украине от российской агрессии, перспектива вступления в НАТО уже определена. Дальнейшие решения относительно будущего Украины в НАТО в значительной степени зависят от правительства страны и украинского народа. Политические элиты, в свою очередь, все более отчетливо демонстрируют готовность к запуску необходимых реформ и трансформационных изменений.
Ольга Матвеева - приглашенный научный сотрудник Рурского университета (Бохум, Германия), доцент Национального технического университета «Днепровская политехника» (Украина), проект-менеджер Института Шютте Тартуского университета в 2022 г.