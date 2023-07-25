ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украина и НАТО: сложные решения и судьбоносные перспективы

В итоге предложенные инициативы не стали прямым приглашением Украине ко вступлению в альянс и не предоставили ясного перечня условий. Тем не менее, альянс проявил готовность двигаться в этом направлении, в зависимости от консенсуса наиболее сомневающихся стран.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото: AP/ Mindaugas Kulbis

Украинские эксперты сошлись во мнении, что путь реформ является для Украины единственно возможным и приемлемым даже в условиях войны. Поэтому столь неудобная для Украины отсрочка вступления означает поиск собственной зоны роста и осуществление качественных преобразований, которые стартовали в 2014 году, после Революции Достоинства.

Что украинцы думают о НАТО?

До Евромайдана украинцы выражали опасения касательно перспектив членства в НАТО. Преимущественно они были связаны с пророссийской политикой Януковича и построенными им дружественными отношениями с восточным соседом. Так, в 2012 году 87% украинцев были против потенциального вступления в НАТО; соответственно, лишь 13% поддерживали присоединение к альянсу. В 2014 году, после свержения Януковича, за НАТО выступали уже 33% украинцев.

В 2023 году 89% украинцев захотели увидеть Украину в составе альянса. Также, если до войны курс на сближение с Россией преимущественно поддерживали в русифицированных юго-восточных регионах Украины, то после российского вторжения членство в НАТО приветствовали бы жители всех регионов Украины - от Львова до Харькова.