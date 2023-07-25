ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Заметки из раскаленной Испании: климатическая катастрофа в действии

Наконец, в горах провинции Уэльва, по ощущениям автора, было приятнее всего переносить умеренную сухую жару. К сожалению, это обманчивое впечатление, так как Андалусия сильнее всего в Испании страдает от засухи, которая, впрочем, добралась в этом году и до Эстонии. Ситуация на юге Испании усугубляется тысячами нелегальных колодцев и кражей воды для полива, например, клубники. Еврокомиссия считает именно непомерный полив клубники причиной пересыхания природного парка Доньяна в Андалусии. Большинство населенных пунктов в этой местности уже ввели ограничения на использование воды, но несмотря на это, с каждым годом уровень рек и других водоемов продолжает падать.

Что будет дальше?

По наблюдениям автора, посещающего Испанию уже третий год, пока рано говорить о превращении всего Иберийского полуострова в раскаленную пустыню. Субъективно это лето в Мадриде кажется даже чуть более мягким, чем в прошлом году. Очевидно, роль играет как воля случая, так и постепенная акклиматизация. К высоким температурам привыкает и организм, и общество в целом - правильное планирование проведения мероприятий или работы на открытом воздухе, а также изоляция жилых помещений помогают избежать многих наиболее опасных ситуаций в жару. Сама Испания также включает в себя разные климатические зоны, и многие испанцы переезжают на лето в более прохладные регионы.

В целом влияние жары на общество и экономику нагляднее всего проявляется спустя некоторое время. Каждое следующее лето не обязательно будет везде жарче предыдущего, но даже на примере картины последних нескольких лет общие тренды прослеживаются безошибочно. Например, недавнее исследование, опубликованное в Nature Medicine, содержит подсчет потерь человеческих жизней от экстремальной жары в 2022 году: по оценкам исследователей, в прошлом году более 60 000 европейцев скончались по причинам, связанным с аномальной жарой. Иногда жара может неожиданно нависнуть даже над такими северными странами, как Канада, что случилось в прошлом году, поэтому рискуют все.