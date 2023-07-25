ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Заметки из раскаленной Испании: климатическая катастрофа в действии

Рассуждая об аномальной жаре, отмеченной в этом году в Южной Европе, проживающий в Испании гражданский журналист Владислав Велижанин предсказывает: на охлаждение воздуха нужно будет все большое энергии, а на опреснение морской воды - все больше мощностей. Стоит держать в уме эти проблемы, обсуждая «зеленый поворот» и другие меры, которые могут притормозить темпы глобального потепления.
Июль - традиционно жаркий месяц в большинстве стран Южной Европы, но глобальное потепление климата каждый год увеличивает риск того, что летние температуры из просто высоких превратятся в несовместимые с нормальной жизнью. Жара приносит тепловой стресс, лесные пожары и засуху, и Европейская метеослужба критически оценивает ущерб, который летняя погода уже нанесла жителям Италии, Греции и восточной Испании.
Цифры не врут
Согласно последним данным программы Copernicus, большая часть южной Европы находится сейчас на пике волны жары, при которой температуры достигают 45 градусов по Цельсию. Наиболее пострадавшие регионы уже испытали до десяти дней «очень сильного теплового стресса», при этом в испанской Андалусии интенсивная жара не спадает уже почти целый месяц. Сравнение с прошлогодними данными показывает тревожную тенденцию: на юге Испании в прошлом году было зафиксировано 50-60 аномально жарких дней за все лето. До прихода осенней прохлады вполне вероятно, что количество таких дней в этом году будет аналогичным или даже вырастет еще.
Рост температур ожидаемо сопровождается все новыми лесными пожарами. С января по июль этого года в Испании от огня пострадало около 67 793 гектаров, что составляет больше половины площадей лесных пожаров во всем Европейском союзе. Причина в том, что на жаре растительность высыхает и становится особенно уязвимой к возгоранию и распространению огня, поэтому дальнейшее потепление неизбежно приведет к большему количеству пожаров. Нагревается и Средиземное море, температура поверхности которого достигла в этом году невиданных ранее 29 градусов в районе Балеарских островов.
По мере того, как вся планета продолжает нагреваться, рассчитывать на облегчение не приходится. В среднем по планете июнь 2023 года уже считается самым жарким за всю историю наблюдений. Поэтому проблема аномальной жары распространяется все дальше на север, и вся Европа испытывает тенденцию к увеличению количества дней с «сильным» и «очень сильным» тепловым стрессом. Например, лето 2022 года в Европе ознаменовалось самым большим количеством дней «очень сильного теплового стресса» с момента начала ведения учета в 1950 году. Опыт таких стран, как Испания и Италия, дает представление о том, что скорее всего ждет их северных соседей в ближайшем будущем.
Опыт от первого лица
Этим летом автор побывал в Мадриде, Уэльве и Мурсии. Окруженная горной цепью Сьерра-де-Гвадаррама, испанская столица располагается на возвышении 657 метров в центре Кастильского плоскогорья. Благодаря этому климат в Мадриде крайне сухой, с заметно контрастным перепадом температур в зависимости от времени года. Этим летом в Мадриде было несколько действительно жарких дней, когда температура достигала 37–38 градусов в тени, но даже такой жаркий сухой воздух относительно легко переносится. Опасность представляет в первую очередь пребывание под прямыми солнечными лучами.
Другое дело - средиземноморское побережье. Влажность в Мурсии и соседней Валенсии легко достигает 70–80%, что полностью меняет восприятие температуры. Для сравнения представьте типичную эстонскую баню, которую только что растопили, а потом плеснули туда несколько ковшей воды. Горячий пар обволакивает и быстрее приводит к перегреву и обезвоживанию. Кстати, высокая влажность характерна и для Таллинна, что объясняет, почему даже 25-градусная температура переносится в морском климате Эстонии зачастую тяжелее, чем 35 градусов в континентальном Мадриде.
Наконец, в горах провинции Уэльва, по ощущениям автора, было приятнее всего переносить умеренную сухую жару. К сожалению, это обманчивое впечатление, так как Андалусия сильнее всего в Испании страдает от засухи, которая, впрочем, добралась в этом году и до Эстонии. Ситуация на юге Испании усугубляется тысячами нелегальных колодцев и кражей воды для полива, например, клубники. Еврокомиссия считает именно непомерный полив клубники причиной пересыхания природного парка Доньяна в Андалусии. Большинство населенных пунктов в этой местности уже ввели ограничения на использование воды, но несмотря на это, с каждым годом уровень рек и других водоемов продолжает падать.
Что будет дальше?
По наблюдениям автора, посещающего Испанию уже третий год, пока рано говорить о превращении всего Иберийского полуострова в раскаленную пустыню. Субъективно это лето в Мадриде кажется даже чуть более мягким, чем в прошлом году. Очевидно, роль играет как воля случая, так и постепенная акклиматизация. К высоким температурам привыкает и организм, и общество в целом - правильное планирование проведения мероприятий или работы на открытом воздухе, а также изоляция жилых помещений помогают избежать многих наиболее опасных ситуаций в жару. Сама Испания также включает в себя разные климатические зоны, и многие испанцы переезжают на лето в более прохладные регионы.
В целом влияние жары на общество и экономику нагляднее всего проявляется спустя некоторое время. Каждое следующее лето не обязательно будет везде жарче предыдущего, но даже на примере картины последних нескольких лет общие тренды прослеживаются безошибочно. Например, недавнее исследование, опубликованное в Nature Medicine, содержит подсчет потерь человеческих жизней от экстремальной жары в 2022 году: по оценкам исследователей, в прошлом году более 60 000 европейцев скончались по причинам, связанным с аномальной жарой. Иногда жара может неожиданно нависнуть даже над такими северными странами, как Канада, что случилось в прошлом году, поэтому рискуют все.
Те, кого тепловые удары и лесные пожары не затронули этим летом напрямую, могут и не испытывать особых неудобств, но жара накладывает на всех «климатический налог». В перспективе продолжат расти расходы энергии на возрастающие потребности в охлаждении воздуха, на опреснение морской воды в условиях засухи и так далее. Стоит держать в уме эти проблемы, обсуждая давно назревший «зеленый поворот» и такие темы, как введение довольно жесткого налога на автомобили, если это действительно поможет обуздать темпы глобального потепления.