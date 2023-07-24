Новый удар беспилотников по Москве, один из них упал недалеко от здания Минобороны РФ: что известно

Западные эксперты публикуют первые оценки атаки дронов на Москву, в которой российские власти обвиняют украинских военных. По мнению специалистов, один из беспилотников упал около комплекса Министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одно из его зданий.

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Старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли пишет в своем твиттере, что адрес Комсомольский проспект, 17, где по данным российских властей были обнаружены обломки дрона, расположен «менее чем в 200 метрах от НЦУО (Национального центра управления обороной МО РФ).

Перекрытый Комсомольский проспект Фото: AFP

При этом известный журналист-расследователь Христо Грозев (в России он объявлен «иностранным агентом», а его проект Bellingcat - нежелательной организацией) отмечает, что адрес на Комсомольском проспекте расположен «прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, где среди прочих подразделений находится [хакерская группа] FancyBear».

По словам Грозева, там «также находится Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов [то есть отправки за рубеж агентов, которых пытаются выдать за местных жителей]». «Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным», - считает Грозев.