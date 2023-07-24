Новый удар беспилотников по Москве, один из них упал недалеко от здания Минобороны РФ: что известно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграме, что утром в понедельник город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства.
«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», - написал Собянин.
Телеграм-каналы также публикуют видео на которых виден дым, поднимающийся над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом.
Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась осуществить удар «по объектам на территории Москвы» при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.
«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», - утверждает Минобороны. По его данным, пострадавших в результате удара нет.
Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.
Агентство ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС также сообщал, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17. Эта точка находится в центре Москвы, недалеко от здания Министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.
На месте падения двух беспилотных летательных аппаратов в Москве, на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева, перекрыто движение автотранспорта.
По сведениям Интерфакса, около места падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля».
Какие объекты Минобороны РФ находятся рядом с местом, где упал дрон
Западные эксперты публикуют первые оценки атаки дронов на Москву, в которой российские власти обвиняют украинских военных. По мнению специалистов, один из беспилотников упал около комплекса Министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одно из его зданий.
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Старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли пишет в своем твиттере, что адрес Комсомольский проспект, 17, где по данным российских властей были обнаружены обломки дрона, расположен «менее чем в 200 метрах от НЦУО (Национального центра управления обороной МО РФ).
При этом известный журналист-расследователь Христо Грозев (в России он объявлен «иностранным агентом», а его проект Bellingcat - нежелательной организацией) отмечает, что адрес на Комсомольском проспекте расположен «прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, где среди прочих подразделений находится [хакерская группа] FancyBear».
По словам Грозева, там «также находится Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов [то есть отправки за рубеж агентов, которых пытаются выдать за местных жителей]». «Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным», - считает Грозев.
По его словам, судя по фотографиям, комплексу ГРУ/Минобороны нанесен по меньшей мере минимальный ущерб, поскольку в нем, похоже, выбиты стекла.
Украина обычно отрицает причастность к ударам по российской территории, однако ее официальные лица в таких случаях часто заявляют, что «с интересом наблюдают» за происходящим.
Предыдущие удары беспилотников по Москве
4 июля российские власти сообщали о четырех украинских беспилотниках, которые были сбиты на подлете к Москве. Из-за этого на некоторое время прекратил работу аэропорт «Внуково».
Последняя крупная атака дронов на Москву происходила 30 мая: тогда беспилотники врезались в три многоквартирные дома на юго-западе города. Минобороны России утверждает, что в атаке участвовали восемь БПЛА, пять из них удалось сбить. В тот раз сообщения об атаке пришли на фоне массированных обстрелов Киева.
До Москвы дроны долетали и раньше - они атаковали Кремль в начале мая.
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