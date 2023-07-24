Не только Родос: в Греции полыхает еще один популярный среди туристов остров

В воскресенье в Греции ландшафтный пожар вспыхнул также на популярном среди туристов острове Корфу, сообщили местные власти.
В северной части острова в качестве меры предосторожности была дана рекомендация об эвакуации из некоторых районов. О пожаре среди прочих написали местные издания Kathimerini и Enimerosi.
По сообщению информационного агентства AFP, в связи с пожаром на пляже Нисса на северо-восточном побережье Корфу проводится спасательная операция. Около 60 человек уже эвакуированы с пляжа на лодках.
На популярном греческом острове Родос борьбе с неконтролируемым ландшафтным пожаром мешает сильный ветер. Эвакуировано около 30 000 человек. Пожар бушует уже шестой день. В ночь на воскресенье огонь достиг села Лаэрма, где горят дома и церковь.
В субботу из шести деревень Родоса были эвакуированы тысячи местных жителей и туристов, которые ночевали в спортзалах, школах и конференц-центрах. Для размещения эвакуированных в порт Родоса были доставлены три круизных лайнера. Большая часть острова обесточена, так как в целях безопасности энергетическая компания PPC отключила местную электростанцию.