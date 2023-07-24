Не только Родос: в Греции полыхает еще один популярный среди туристов остров

В северной части острова в качестве меры предосторожности была дана рекомендация об эвакуации из некоторых районов. О пожаре среди прочих написали местные издания Kathimerini и Enimerosi.

По сообщению информационного агентства AFP, в связи с пожаром на пляже Нисса на северо-восточном побережье Корфу проводится спасательная операция. Около 60 человек уже эвакуированы с пляжа на лодках.

На популярном греческом острове Родос борьбе с неконтролируемым ландшафтным пожаром мешает сильный ветер. Эвакуировано около 30 000 человек. Пожар бушует уже шестой день. В ночь на воскресенье огонь достиг села Лаэрма, где горят дома и церковь.