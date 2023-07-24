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Энели Ефимова прошла в полуфинал чемпионата мира!

rus.postimees.ee
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Toni Meijel / Eesti Ujumisliit

На проходящем в Фукуоке (Япония) чемпионате мира по плаванию наша пловчиха Энели Ефимова прошла в полуфинал на дистанции 100 м брассом.

Во второй день чемпионата 16-летняя спортсменка показала девятое время (1.06,54) на этой дистанции и прошла в полуфинал.

Рекорд Эстонии на этой дистанции, который Ефимова установила в апреле этого года в Стокгольме - 1.06,36.

Кроме Энели Ефимовой на старт вышел Армин Лелле, который на дистанции 100 м занял 43-е место со временем 57,06. Крегор Цирк на 200 м вольным стилем занял 28-е место (1.48,00).

Полуфинал Ефимовой начнется завтра, 25 июля.

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