В Эстонии предлагаемые зарплаты выросли на 13 процентов

В первом полугодии 2023 года средний диапазон зарплат в предложениях о работе для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена составлял 2170-2728 евро. Средняя заработная плата, предлагаемая специалистам среднего уровня и офисным работникам, составляла 1724-2461 евро, а квалифицированным рабочим и профессиональным специалистам – 1471-1908 евро. Размер зарплаты, предлагаемой работникам сферы обслуживания и торговли, начинался от 1089 евро и достигал 1414 евро.

«За год самый быстрый рост заработной платы наблюдался в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, где он достиг целых 17 процентов», – описала последние тенденции на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.

«Заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и других офисных работников, выросла на 12 процентов, а для работников сферы обслуживания и торговли – на девять процентов. Значительно меньше, по сравнению с другими должностными группами, увеличилась зарплата, предлагаемая подсобным работникам. Ее рост в первом полугодии составил шесть процентов. Довольно скромным оказался и рост заработной платы, предлагаемой квалифицированным рабочим, достигнув за год семь процентов», – добавила Грете Адлер.

В каких секторах предлагаемая зарплата увеличилась больше всего?

По секторам предлагаемая заработная плата больше всего выросла в сфере финансов (+18 процентов), банковского дела (+18 процентов), телекоммуникаций (+17 процентов), а также образования и науки (+17 процентов). Быстрее среднего росли предложения по заработной плате и в государственном секторе, увеличившись за год на 15 процентов.

Снижение предлагаемой заработной платы в первом полугодии отмечалось в сферах строительства (–7 процентов) и туризма (–10 процентов).

В Западной Эстонии предложения по зарплате росли быстрее