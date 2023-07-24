Департамент лекарств не успевает обрабатывать заявки на возмещение ущерба от вакцин

С мая прошлого года у людей появилась возможность обращаться за получением компенсации за проблемы со здоровьем, вызванные вакцинами против коронавируса, однако Департамент лекарств не успевает вовремя обработать все поступающие заявления.
Согласно закону, решение о компенсации должно быть принято в течение пяти месяцев, но несмотря на привлечение дополнительных экспертов, рассмотрение пятой части заявлений просрочено, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
«Мы взяли за основу количество сообщений о серьезных побочных эффектах, которые, по нашей оценке, могли бы претендовать на компенсацию, и на этой основе планировали трудовые ресурсы, которые будут рассматривать заявления», - пояснил заместитель гендиректора Департамента лекарств Отть Лайус, добавив, что количество заявлений превысило прогноз, и пришлось быстро искать новых оценщиков.
В настоящее время на рассмотрении департамента находится 260 заявок, по 46 из них решения просрочены. «На данный момент есть несколько случаев, срок принятия решений по которым действительно довольно сильно затянулся», - признал Лайус, отметив, что это сложные случаи, направленные на отдельную оценку внешнему эксперту, которому опять же требуется время для подготовки заключения.