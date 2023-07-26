ЭКСПЕРТ ⟩ Присутствие НАТО в Эстонии: планов много, конкретики мало
Игорь Ляпин, эксперт по стратегической коммуникации, офицер запаса
26 июля 2023, 08:00
Новые оборонительные планы НАТО при угрозе агрессии предусматривают их автоматическое применение
На саммите решили размеcтить в Эстонии постоянные ПВО союзников, но сроки не определены
Саммит НАТО в Вильнюсе принес ободряющие Эстонию результаты в виде новых оборонительных планов, но мы не поймем их эффективность, пока не будут проведены серии учений по отработке их элементов, пишет офицер запаса Игорь Ляпин. Вызывает легкую тревогу, что Великобритания не будет размещать в Эстонии целую бригаду , в то время как Латвия и Литва взяли курс на строительство новых полигонов и инфраструктуры для размещения союзнических бригад.
Прошедший 11-12 июля саммит НАТО в Вильнюсе запомнился многим двумя громкими новостями: готовностью Турции поддержать присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу и позицией всех членов альянса по вопросу принятия в ряды стран НАТО Украины. Будущее Украины - в НАТО, но конкретное приглашение она получит, когда будут выполнены необходимые критерии членства, и когда все союзники согласятся на официальное приглашение. Обе эти новости можно занести в копилку внешнеполитических достижений, но что именно означал этот саммит для Эстонии и нашей обороноспособности?
Оборонительные планы НАТО
Год назад на саммите НАТО в Мадриде альянс провозгласил переход от стратегической концепции сдерживания к концепции обороны. В этом же году в Вильнюсе были приняты три новых региональных плана обороны, нацеленных на различные регионы. Такой план был принят и для обороны центральноевропейского региона, куда входят и Балтийские страны. Плюсом для нас является автоматическое применение этих планов в случае угрозы военной агрессии и их полное соответствие нашим внутренним планам по безопасности. Региональные оборонительные планы включают в себя упорядочение вертикали командования, назначение ответственных штабов и конкретных подразделений и систем вооружений стран-союзников, которые должны будут усилить наши страны при необходимости.
Именно поэтому в конце прошлого года в Эстонии была создана дивизия, в состав которой помимо подразделений Сил обороны Эстонии входят союзнические войска под руководством Великобритании. Задачей британцев является предоставление конкретной боеготовой бригады в состав нашей эстонской дивизии. По аналогии с нами свои союзнические бригады получили и Латвия с Литвой. Но разница заключается в том, что если политическое руководство наших соседних Балтийских стран взяло курс на постоянное нахождение союзнических бригад на территории своих стран, то по заявлениям наших эстонских должностных лиц и политиков, мы выбрали другой, более экономный путь оборонного сотрудничества.
На постоянной основе в Эстонии будет находиться только одна боевая группа НАТО, размером с батальон, а все остальные подразделения выделенной нам бригады будут нести свою обычную службу на территории Великобритании. Однако при необходимости их можно будет в кратчайшие сроки перекинуть на территорию Эстонии. Тут возникает первый вопрос: а не находимся ли мы в более проигрышной ситуации по сравнению с Латвией и Литвой? У соседей будут целые союзнические бригады, тогда как наша союзническая бригада будет «виртуальной».
Министерство обороны уверяет, что такая концепция ничем не проигрышнее и дает нам возможность инвестировать средства в новые виды вооружения, а не заливать их в бетон для строительства новых казарм для размещения солдат союзников. Министр обороны Ханно Певкур даже поспешил заявить, что эстонское общество не перенесло бы новой ситуации, похожей на проблемы с расширением полигона Нурсипалу.
Противовоздушная оборона
На данный момент у нас нет своей собственной системы ПВО средней дальности. Весной этого года было объявлено о плане совместной с Латвией закупки системы ПВО Iris-T SLM немецкого производства, которая должна начать поступать на вооружение к 2025 году. Для закрытия этого пробела в воздушной обороне Балтийских стран на саммите в Вильнюсе было принято решение о размещении систем ПВО союзников на регулярной ротационной основе. На данный момент мы имеем дело только с политическим заявлением, и ни сроков прибытия, ни наименований конкретных систем и стран, готовых ротировать к нам свои ПВО, озвучено не было.
Весной этого года Испания ротировала к нам свою систему ПВО NASAMS для защиты неба над авиабазой Эмари, но сразу было заявлено, что испанская система пробудет в Эстонии только четыре месяца. На данный момент ведутся переговоры с испанской стороной о возможности дальнейшего размещения систем NASAMS в Эстонии.
Саммит в Вильнюсе принес нам что-то ощутимое или нет?
Я бы сказал, что и да, и нет. Новые оборонительные планы - это хорошо, но мы не поймем их эффективность, пока не будут проведены серии военных учений по отработке элементов данных планов. Тем более, что для этого потребуется участие подразделений из всех союзных стран, входящих в новую модель сил НАТО. Никаких деталей планов не раскрывается, поэтому рядовому гражданину сложно понять, какой именно выигрыш получат наши Силы обороны.
Не совсем убедительно звучит и оправдание того, что Великобритания не будет размещать целую бригаду в Эстонии. Латвия и Литва взяли четкий политический курс на строительство новых учебных полигонов и военной инфраструктуры для размещения союзнических бригад. Мы же уже много лет не можем довести до конца расширение имеющегося в Южной Эстонии полигона Нурсипалу. Понятно, что крупнейшие страны НАТО, как США и Великобритания, не отправят к нам свои серьезные силы на постоянную основу, если для этого не будет создана соответствующая инфраструктура - базы и тренировочные полигоны.
Некоторые международные наблюдатели задаются вопросом: способна ли Великобритания вообще содержать целую бригаду на ротации в Эстонии? Дело в том, что в последние годы Лондон взял курс на сокращение численности своих сухопутных сил, поэтому некоторые критики указывают на возможную неспособность нашего главного союзника к проведению масштабных размещений войск на территории других стран.
Ситуация с размещением ПВО союзников на территории Эстонии тоже не имеет на данный момент четких контуров и деталей. Да, у нас есть политическое решение саммита НАТО в Вильнюсе, но опять-таки нет четкого представления, кто, как и когда сможет защитить наше небо. Сегодняшняя ротация испанских NASAMS сроком на 4 месяца, после чего наши военные и дипломаты должны вновь упрашивать союзников о новой ротации, не выглядит как внушающая доверия долговечная схема сотрудничества.
Я думаю, что военное дело требует четкости и ясности, только тогда возможно эффективное выстраивание обороны, мотивация нашего общества, особенно резервистов Сил обороны, а также рост доверия к НАТО. Надеюсь, что наши союзники это понимают, и в скором будущем мы увидим уже конкретные подразделения и технику, прибывающую в Эстонию.