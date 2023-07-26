ЭКСПЕРТ ⟩ Присутствие НАТО в Эстонии: планов много, конкретики мало

Саммит НАТО в Вильнюсе. 12 июля 2023 года. Фото: Pavel Golovkin/AP

Весной этого года Испания ротировала к нам свою систему ПВО NASAMS для защиты неба над авиабазой Эмари, но сразу было заявлено, что испанская система пробудет в Эстонии только четыре месяца. На данный момент ведутся переговоры с испанской стороной о возможности дальнейшего размещения систем NASAMS в Эстонии.

Саммит в Вильнюсе принес нам что-то ощутимое или нет?

Я бы сказал, что и да, и нет. Новые оборонительные планы - это хорошо, но мы не поймем их эффективность, пока не будут проведены серии военных учений по отработке элементов данных планов. Тем более, что для этого потребуется участие подразделений из всех союзных стран, входящих в новую модель сил НАТО. Никаких деталей планов не раскрывается, поэтому рядовому гражданину сложно понять, какой именно выигрыш получат наши Силы обороны.