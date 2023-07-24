МНЕНИЕ ⟩ След Сависаара в Таллинне - московская церковь, а что оставит нам Кылварт?

Из истории известно, что перед Первой мировой войной пригороды и окраины Таллинна были застроены более дешевыми деревянными домами, построенными по проекту первого эстонского мэра-архитектора Вольдемара Лендера. Многие из них пригодны для проживания и сегодня, но они уже не придают городу его облика.

Во времена Антона Уэссона, который был мэром Эстонии в течение 17 лет, Таллинн превратился из провинциального городка – в европейскую столицу с представительной и современной архитектурой. Уэссон умер в заключении у советских оккупационных властей в свердловской тюрьме.

Советское правительство пыталось превратить Таллинн в социалистический город с фабричными трубами и районами огромных многоквартирных домов, где всем будет одинаково неуютно. К счастью, большая часть исторического центра города еще сохранилась.

Вместо мэров были председатели исполкомов, один из самых заметных из которых, Александр Хендриксон, занимал эту должность 16 лет. Его наследие включает в себя начало планирования новых жилых районов Таллинна: Каубамая ​​и «горба Хендриксона», то есть первый виадук на Пярнуском шоссе.

В то время, когда большинство других столиц обзавелись большими зданиями с башнями и гербами в центре города в сталинском ампире , Таллинн все же избежал худшего: только одна пятиугольная башня меньшего типа на углу Лийвалайя и Тартуского шоссе.