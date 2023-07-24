Кылварт не раскрыл своих карт, потому что управление городом за несколько десятилетий стало непрозрачным, как ночь.
Совершив прыжок во времени в настоящее, Таллинн последние 22 года возглавляет Центристская партия, на короткое время сменяясь Тынисом Палтсом.
Ища общий знаменатель для периода, мы видим, что объектом с символическим значением может быть церковь Московского Патриархата, построенная в Ласнамяэ, продвигаемая мэром Эдгаром Сависааром во всем ее экзотическом формате, финансируемая Владимиром Якуниным, близким соратником Владимира Путина.
Нынешний мэр Таллинна еще не раскрыл своих карт, их не разглядеть насквозь, потому что управление городом за несколько десятилетий стало непрозрачным, как ночь. Для стран к востоку от нас характерно авторитарное руководство, где решает только лидер, остальные имеют право только реализовывать решения.
К следующим выборам в городской совет, когда уляжется пыль от многочисленных дорожных работ и реконструкций в центре города, можно будет увидеть, какой след оставит в Таллинне мэр Кылварт.
А пока мы пожинаем плоды бесплатного общественного транспорта, который, в том числе, направляет автобусные маршруты туда, где мэр обязательно получит свои голоса.
Персонал и жители исторического микрорайона Козе и школы под открытым небом Константина Пятса также не учитываются, поскольку их,с точки зрения Центристской партии, слишком мало, чтобы к них ехал автобус № 5.