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МНЕНИЕ ⟩ След Сависаара в Таллинне - московская церковь, а что оставит нам Кылварт?

Аймар Алтосаар
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Начало 2010-х: вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и мэр Эдгар Сависаар.
Начало 2010-х: вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и мэр Эдгар Сависаар. Фото: Liis Treimann
  • Лендер и Уэссон оставили свой след в Таллинне
  • Советская власть не смогла сделать город совсем невзрачным
  • След Сависаара в Таллинне - московская церковь, а что оставит нам Кылварт?

Если есть сильный и энергичный мэр, можно сказать, что город – это его лицо, – пишет Аймар Алтосаар.

Из истории известно, что перед Первой мировой войной пригороды и окраины Таллинна были застроены более дешевыми деревянными домами, построенными по проекту первого эстонского мэра-архитектора Вольдемара Лендера. Многие из них пригодны для проживания и сегодня, но они уже не придают городу его облика.

Во времена Антона Уэссона, который был мэром Эстонии в течение 17 лет, Таллинн превратился из провинциального городка – в европейскую столицу с представительной и современной архитектурой. Уэссон умер в заключении у советских оккупационных властей в свердловской тюрьме.

Советское правительство пыталось превратить Таллинн в социалистический город с фабричными трубами и районами огромных многоквартирных домов, где всем будет одинаково неуютно. К счастью, большая часть исторического центра города еще сохранилась.

Вместо мэров были председатели исполкомов, один из самых заметных из которых, Александр Хендриксон, занимал эту должность 16 лет. Его наследие включает в себя начало планирования новых жилых районов Таллинна: Каубамая ​​и «горба Хендриксона», то есть первый виадук на Пярнуском шоссе.

В то время, когда большинство других столиц обзавелись большими зданиями с башнями и гербами в центре города в сталинском ампире , Таллинн все же избежал худшего: только одна пятиугольная башня меньшего типа на углу Лийвалайя и Тартуского шоссе.

В то же время эстонские строители смогли построить довольно симпатичные для условий того времени административные здания с цокольными этажами и жилые дома в центре города.

Кылварт не раскрыл своих карт, потому что управление городом за несколько десятилетий стало непрозрачным, как ночь.

Совершив прыжок во времени в настоящее, Таллинн последние 22 года возглавляет Центристская партия, на короткое время сменяясь Тынисом Палтсом.

Ища общий знаменатель для периода, мы видим, что объектом с символическим значением может быть церковь Московского Патриархата, построенная в Ласнамяэ, продвигаемая мэром Эдгаром Сависааром во всем ее экзотическом формате, финансируемая Владимиром Якуниным, близким соратником Владимира Путина.

Нынешний мэр Таллинна еще не раскрыл своих карт, их не разглядеть насквозь, потому что управление городом за несколько десятилетий стало непрозрачным, как ночь. Для стран к востоку от нас характерно авторитарное руководство, где решает только лидер, остальные имеют право только реализовывать решения.

К следующим выборам в городской совет, когда уляжется пыль от многочисленных дорожных работ и реконструкций в центре города, можно будет увидеть, какой след оставит в Таллинне мэр Кылварт.

А пока мы пожинаем плоды бесплатного общественного транспорта, который, в том числе, направляет автобусные маршруты туда, где мэр обязательно получит свои голоса.

Персонал и жители исторического микрорайона Козе и школы под открытым небом Константина Пятса также не учитываются, поскольку их,с точки зрения Центристской партии, слишком мало, чтобы к них ехал автобус № 5.

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