Анне Вески даст бесплатный концерт в парке Тондилоо

«Анне Вески пользуется огромной популярностью не только в Ласнамяэ, но и по всей Эстонии. Честно говоря, я не могу представить себе юбилейную программу Ласнамяэ без ее выступления. Мы приглашаем всех жителей и гостей района вместе насладиться концертом в парке Тондилоо 27 июля», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Бесплатный концерт легендарной Анне Вески состоится в 18 часов в парке Тондилоо, по адресу Кивила, 23.

Концерт продлится ориентировочно час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.