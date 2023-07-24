Вопрос читателя: обязан ли работодатель повышать заработную плату через определенный промежуток времени?

Юрист-консультант Трудовой инспекции Пиа Паула Тарвис отвечает:

В начале трудовых отношений работник и работодатель договариваются о важных условиях трудового договора, который, конечно же, включает в себя заработную плату. Условия, оговоренные в трудовом договоре, могут быть изменены по согласованию сторон.

Работнику не может быть выплачена заработная плата ниже минимальной заработной платы, более высокая заработная плата уже является предметом соглашения и переговоров между сторонами. Работник имеет право требовать от работодателя подходящих условий труда, в том числе повышения заработной платы.

С поправкой к Закону о трудовых договорах, вступившей в силу в августе 2022 года, которая приняла директиву Европейского союза о прозрачных и предсказуемых условиях труда, работодатель обязан ответить на запрос работника о повышении зарплаты в течение 14 календарных дней и обосновать решение в случае отказа.

Таким образом, работодатель не обязан предоставлять желаемую заработную плату, но заинтересованные стороны могли бы, по возможности, найти взаимоприемлемое решение. В случае отказа работодатель должен обосновать, почему невозможно удовлетворить просьбу.

Многие компании имеют справедливые системы оплаты труда. Одна из них – руководство по заработной плате. Поэтому работнику стоит быть в курсе, есть ли у его работодателя внутренний порядок оплаты труда и повышения оклада. Работодатель также обязан следовать принципу равного обращения, то есть работники должны получать одинаковую оплату за одинаковую работу.