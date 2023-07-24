По данным Департамента статистики Эстонии, за последние полтора года цены в Эстонии выросли на 23,3 процента. Вопрос читателя: есть ли у работодателя в условиях быстрого роста цен обязанность повышать зарплату через какое-то время?
Вопрос читателя: обязан ли работодатель повышать заработную плату через определенный промежуток времени?
Юрист-консультант Трудовой инспекции Пиа Паула Тарвис отвечает:
В начале трудовых отношений работник и работодатель договариваются о важных условиях трудового договора, который, конечно же, включает в себя заработную плату. Условия, оговоренные в трудовом договоре, могут быть изменены по согласованию сторон.
Работнику не может быть выплачена заработная плата ниже минимальной заработной платы, более высокая заработная плата уже является предметом соглашения и переговоров между сторонами. Работник имеет право требовать от работодателя подходящих условий труда, в том числе повышения заработной платы.
С поправкой к Закону о трудовых договорах, вступившей в силу в августе 2022 года, которая приняла директиву Европейского союза о прозрачных и предсказуемых условиях труда, работодатель обязан ответить на запрос работника о повышении зарплаты в течение 14 календарных дней и обосновать решение в случае отказа.
Таким образом, работодатель не обязан предоставлять желаемую заработную плату, но заинтересованные стороны могли бы, по возможности, найти взаимоприемлемое решение. В случае отказа работодатель должен обосновать, почему невозможно удовлетворить просьбу.
Многие компании имеют справедливые системы оплаты труда. Одна из них – руководство по заработной плате. Поэтому работнику стоит быть в курсе, есть ли у его работодателя внутренний порядок оплаты труда и повышения оклада. Работодатель также обязан следовать принципу равного обращения, то есть работники должны получать одинаковую оплату за одинаковую работу.
Зарплата в первую очередь выплачивается в соответствии с работой и ее ценностью, а не на основе личности работника. Тип лица, выполняющего работу, не должен влиять на размер зарплаты. Однако на размер заработной платы могут влиять, например, опыт человека, его квалификация, производительность труда.
Если другим работникам учреждения по объективным причинам выплачивается более высокая заработная плата, это не может считаться неравным обращением, поскольку в трудовых отношениях действует принцип свободы договора, то есть стороны вольны договориться об устраивающей их заработной плате.
Прежде чем вступать в переговоры с работодателем о заработной плате, работник может свериться с информацией Департамента статистики, какая заработная плата доступна на аналогичных должностях в Эстонии. Министерство финансов публикует данные о заработной плате государственных служащих на своем веб-сайте.
Также можно изучать объявления о вакансиях, в которых раскрывается заработная плата, а также общаться с коллегами. Главное, чтобы заработная плата не определялась в трудовом договоре как коммерческая тайна, которую работник не может ни с кем обсуждать.