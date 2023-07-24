В Эстонии ищут опорных лиц для освобождающихся из тюрем

Услуга будет заказана по всей стране для 200 человек, освобождающихся из мест лишения свободы до конца 2024 года, о чем сообщила BNS пресс-служба министерства.

Задача опорных лиц - помочь этим людям вернуться в общество и на рынок труда и снизить риск новых правонарушений. С этой целью важно сохранять семейные и другие социальные связи заключенного, поддерживать его в доступе к услугам рынка труда и поиске работы и направить его в необходимые службы.

Основная целевая группа получения услуги - это те, кто освобождается из мест лишения свободы, полностью отбыв назначенное наказание, поскольку уровень рецидива у них может выше, чем у других освобождающихся. Кроме того, нужно предлагать услуги опорного лица досрочно освобожденным, и в этом случае присутствие опорного лица может стать поддержкой при возвращении в общество.

«Как показывают исследования, предоставление заключенному возможности постепенно адаптироваться к свободе и получать поддержку извне снижает рецидивизм и в свою очередь повышает безопасность общества», - сказал руководитель проекта отдела уголовной политики Станислав Солодов.

Чтобы возвращение в общество было продуманным, спланированным и поддерживающим освобождающегося, сотрудничество с опорным лицом начинается за шесть месяцев до освобождения. После освобождения сотрудничество продолжится.