В Эстонии ищут опорных лиц для освобождающихся из тюрем

Министерство юстиции в рамках конкурса по госпоставкам ищет поставщиков услуг для освобождающихся из мест лишения свободы.
Услуга будет заказана по всей стране для 200 человек, освобождающихся из мест лишения свободы до конца 2024 года, о чем сообщила BNS пресс-служба министерства.
Задача опорных лиц - помочь этим людям вернуться в общество и на рынок труда и снизить риск новых правонарушений. С этой целью важно сохранять семейные и другие социальные связи заключенного, поддерживать его в доступе к услугам рынка труда и поиске работы и направить его в необходимые службы.
Основная целевая группа получения услуги - это те, кто освобождается из мест лишения свободы, полностью отбыв назначенное наказание, поскольку уровень рецидива у них может выше, чем у других освобождающихся. Кроме того, нужно предлагать услуги опорного лица досрочно освобожденным, и в этом случае присутствие опорного лица может стать поддержкой при возвращении в общество.
«Как показывают исследования, предоставление заключенному возможности постепенно адаптироваться к свободе и получать поддержку извне снижает рецидивизм и в свою очередь повышает безопасность общества», - сказал руководитель проекта отдела уголовной политики Станислав Солодов.
Чтобы возвращение в общество было продуманным, спланированным и поддерживающим освобождающегося, сотрудничество с опорным лицом начинается за шесть месяцев до освобождения. После освобождения сотрудничество продолжится.
Срок подачи предложения по тендеру истекает 14 августа в 10 часов.