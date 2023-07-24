Специалисты о проведении ралли WRC в Латвии: это большой ляп Федерации автоспорта

Один из них, Мика Вуорела, написал: «Международная автомобильная федерация сделала большой ляп, решив вместо прекрасно организованного в Эстонии ралли провести этап WRC в Латвии. И возвращении Эстонии в серию чемпионата мира под угрозой, потому что крайне сложно поддерживать организационные моменты такого большого мероприятия в рабочем состоянии в течение нескольких лет простоя».

Для спортивных журналистов сюрпризом оказалась выносливость машин Rally1 на сложных гоночных трассах, потому что ни один из гонщиков не завершил гонки из-за технических проблем, хотя на спецучастках неслись на сумасшедших скоростях.

После победы на этапе чемпионата мира высказался и Калле Рованперя. Он отметил, что ему очень жаль, что в следующем году ралли в Эстонии не будет.

«Мне очень нравится эта страна. И я действительно люблю это ралли. Ужасно жаль, что его нет в расписании на будущий год. С организационной точки зрения, это одно из лучших ралли в мире», - сказал Рованперя после своей победы.