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Фото ⟩ Японцы продолжили традицию чистоты на чемпионате мира

rus.postimees.ee
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Раздевалка сборной Японии после матча.
Раздевалка сборной Японии после матча. Фото: Twitter @FIFA

Японские болельщики и спортсмены известны своей любовью к чистоте. Они не изменили себе и на женском чемпионате мира по футболу.

В стартовом матче женская сборная Японии победила команду Замбии (5:0), а после встречи множество болельщиков сборной Японии остались на поле, чтобы собрать мусор.

«Это лучшая спортивная традиция», - оценил поведение японцев портал Fox Soccer.

Но чистоту уважают не только болельщики. Сборная Японии после матча не только привела свою раздевалку в образцовый порядок, но и написала на доске «Спасибо».

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