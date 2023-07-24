Фото ⟩ Японцы продолжили традицию чистоты на чемпионате мира

В стартовом матче женская сборная Японии победила команду Замбии (5:0), а после встречи множество болельщиков сборной Японии остались на поле, чтобы собрать мусор.

Но чистоту уважают не только болельщики. Сборная Японии после матча не только привела свою раздевалку в образцовый порядок, но и написала на доске «Спасибо».