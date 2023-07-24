Фото ⟩ Японцы продолжили традицию чистоты на чемпионате мира

Японские болельщики и спортсмены известны своей любовью к чистоте. Они не изменили себе и на женском чемпионате мира по футболу.
В стартовом матче женская сборная Японии победила команду Замбии (5:0), а после встречи множество болельщиков сборной Японии остались на поле, чтобы собрать мусор.
«Это лучшая спортивная традиция», - оценил поведение японцев портал Fox Soccer.
Но чистоту уважают не только болельщики. Сборная Японии после матча не только привела свою раздевалку в образцовый порядок, но и написала на доске «Спасибо».
ありがとうございました, @jfa_nadeshiko 💙 pic.twitter.com/36ldQY05pS— FIFA (@FIFAcom) July 22, 2023