Фонд интеграции отказал в финансировании постановок Vaba Lava в Нарве

Как считает Vaba Lava, INSA тем самым дает четкий сигнал, что в Нарве не стоит вмешиваться в интеграцию своими украинскими постановками.

«В августе Фонд интеграции (INSA), распределяющий деньги налогоплательщиков по распоряжению правительства ЭР, принял решение выделить ровно ноль евро на поддержку запланированных в Нарве Двора культуры и Фестиваля свободы. Ноль из миллионного раунда. Посыл ясен: не приезжайте и не мешайте нашей интеграции с вашими украинскими постановками! На фестиваль уже зарегистрировались сто иностранных гостей, половина из них уже купила билеты на самолет», - сообщает Vaba Lava.