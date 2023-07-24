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Фонд интеграции отказал в финансировании постановок Vaba Lava в Нарве

BNS
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Vaba Lava.
Vaba Lava. Фото: Eero Vabamägi

Театральный центр Vaba Lava оспаривает решение Фонда интеграции (INSA) оставить без поддержки запланированные на август в Нарве Сад культуры и Фестиваль свободы, на который уже зарегистрировались сто иностранных гостей, пишет Postimees.

Как считает Vaba Lava, INSA тем самым дает четкий сигнал, что в Нарве не стоит вмешиваться в интеграцию своими украинскими постановками.

«В августе Фонд интеграции (INSA), распределяющий деньги налогоплательщиков по распоряжению правительства ЭР, принял решение выделить ровно ноль евро на поддержку запланированных в Нарве Двора культуры и Фестиваля свободы. Ноль из миллионного раунда. Посыл ясен: не приезжайте и не мешайте нашей интеграции с вашими украинскими постановками! На фестиваль уже зарегистрировались сто иностранных гостей, половина из них уже купила билеты на самолет», - сообщает Vaba Lava.

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