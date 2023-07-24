Видео ⟩ Это дискриминация, ни в школу, ни в больницу, ценристам мы не нужны: таллиннцы о ликвидации автобусных остановок

- Как с 1 августа будете добираться до города?

- Точно буду больше ездить на машине, на Bolt Drive. То есть придется чаще использовать автомобиль. Поскольку с той же детской коляской не заберешься вверх зимой через сугробы. И предлагающаяся сейчас альтернатива предполагает, что люди будут подниматься в гору там, где нет пешеходной дорожки, в темноте, по снегу. Ясно, что это все организовано теми, кто не ходил этим маршрутом. А по утрам и вечерам автобусы здесь переполнены.

Валентина

Валентина Фото: Денис Антонов

- Что ждет живущих рядом с ликвидирующимися остановками людей?

- В принципе мы же все ездим в город. Теперь очень трудно будет. Что такое «шестерка»? Она так редко ездит, раз в полчаса, как обещают. Вот представьте себе: мы по магазинам ходим, с тяжелыми сумками, из города обычно люди едут усталые. И я должна сесть на какой-то автобус, еще ждать его, а потом пересесть. Мы очень возмущены. У нас столько народу утром едет на работу! И когда я ездила, автобусы были переполнены утром и вечером. И почему говорят, что нет пассажиров? Это очень сомнительно. Пусть бы этот вице-мэр Свет сам приехал бы сюда, сел на автобус и...

- Как вы думаете, почему такое решение было вынесено?