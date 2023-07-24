С 1 августа в Таллинне многие автобусы поедут по обновленным маршрутам, а пассажиры «пятерки» лишатся трех остановок: «Нурмику-теэ», «Метсакооли-теэ», «Хельмику-теэ». Rus.Postimees пообщался с жителями Пирита-Козе, которые готовы биться за удобный маршрут до центра.
Видео ⟩ Это дискриминация, ни в школу, ни в больницу, центристам мы не нужны: таллиннцы о ликвидации автобусных остановок
Анастасия
- Как вы относитесь к тому, что три остановки по маршруту автобуса №5 будут ликвидированы?
- Как и остальные жители Пирита-Козе я, конечно, негативно к этому отношусь, потому что и мои дети, и мы все активно использовали этот маршрут, чтобы добраться до центра, до школ, и поэтому мы тоже очень расстроены, что у нас отобрали единственный автобус, который идет до центра.
- В районе идет сбор подписей, чтобы сохранить ликвидирующиеся остановки, есть ли надежда?
- Да, собираем подписи. Очень надеемся, что, как обещал наш старейшина, еще можно что-то изменить или какие-то альтернативные варианты предложить. Поэтому мы надеемся, что все же найдут какой-то альтернативный вариант.
- Почему было решено эти остановки убрать?
- К сожалению, мы так и не поняли, в чьих интересах это делается. Потому что вроде как интересы ласнамяэсцев тоже учитываются, но в то же время за счет наших интересов. Так что вопрос остался открытым. Вчера его тоже задавали (на собрании жителей Пирита-Козе на инфочасе у старейшины Пирита 22.07 – прим. ред.), но конкретного ответа мы на него не получили.
Анника
- Повлияет ли на вас ликвидация трех остановок «пятерки»?
- Да. Автобус доставляет людей на работу, в школу, к врачу, в магазин. Очень сложно будет как работающим взрослым, так и детям, не только ходящим в школу, но и посещающим кружки. Это будет большая проблема.
- Как с 1 августа будете добираться до города?
- Точно буду больше ездить на машине, на Bolt Drive. То есть придется чаще использовать автомобиль. Поскольку с той же детской коляской не заберешься вверх зимой через сугробы. И предлагающаяся сейчас альтернатива предполагает, что люди будут подниматься в гору там, где нет пешеходной дорожки, в темноте, по снегу. Ясно, что это все организовано теми, кто не ходил этим маршрутом. А по утрам и вечерам автобусы здесь переполнены.
Валентина
- Что ждет живущих рядом с ликвидирующимися остановками людей?
- В принципе мы же все ездим в город. Теперь очень трудно будет. Что такое «шестерка»? Она так редко ездит, раз в полчаса, как обещают. Вот представьте себе: мы по магазинам ходим, с тяжелыми сумками, из города обычно люди едут усталые. И я должна сесть на какой-то автобус, еще ждать его, а потом пересесть. Мы очень возмущены. У нас столько народу утром едет на работу! И когда я ездила, автобусы были переполнены утром и вечером. И почему говорят, что нет пассажиров? Это очень сомнительно. Пусть бы этот вице-мэр Свет сам приехал бы сюда, сел на автобус и...
- Как вы думаете, почему такое решение было вынесено?
- Ну вот я как-то слушала Света по радио. Он говорил, да, что город хочет все улучшить, мы меняем маршруты... Мне кажется, это все делается для Ласнамяэ. Центристская партия хочет голосов на выборах. Я думаю, что все это не просто так.
- Вы планируете какие-то ответные действия?
- Ну конечно, мы же подписи собираем. Мы будем бороться за «пятерку». Я считаю, что это большая глупость – лишить людей автобуса. Вроде как все должно быть для людей, а у нас получается наоборот.
Лийс
- Повлияют ли на вашу жизнь изменения в следовании автобуса №5 с 1 августа?
- Сильно повлияют, потому что я живу именно здесь, где ходит «пятерка», и мне будет очень сложно добираться до школы, до магазина, до всего.
- Вы знаете, что жители района собирают подписи в поддержку сохранения остановок?
- Не знала, но теперь знаю и очень хочу поставить свою подпись, потому что очень печально, что так поступают. «Пятерка» - мой домашний автобус.
Марью
- Повлияют ли на вас изменения в маршруте автобуса №5 с 1 августа?
- Повлияют в том плане, что мне придется больше ходить пешком. И я даже не знаю, куда идти: где эти новые остановки? У центра семейных врачей или наверху в Ласнамяэ? Летом пройтись еще нормально, а зимой не очень-то здорово.
- Вы уже подумали, как будете ездить начиная с августа?
- Надо будет смотреть маршрут №6, потому что это еще не ясно, куда и откуда он идет.
- Город утверждает, что людей входит-выходит на этих трех ликвидирующихся остановках немного...
- На самом деле люди ездят часто. Особенно в школьный период. Тогда дети ездят в Пирита и в город. Очень многие едет в город, потому что школьного автобуса у нас нет. Как же дети будут добираться?.. Это дискриминация на самом деле.
- Идет сбор подписей, чтобы остановки сохранить, вы подпишете соответствующее обращение?
- Точно поставлю свою подпись, если это будет возможно.
Марек
- Вам известно, что ликвидируются три остановки на пути следования автобуса №5?
- Да, я знаю, что несколько остановок уберут. Меня это напрямую не коснется, поскольку я живу рядом со следующей остановкой. Но я уверен, что тем людям, с чьего маршрута эти три остановки исчезнут, изменение доставит множество неудобств.
- Как вы думаете, почему такое решение было принято городскими властями?
- Думаю, что город не знал, насколько эти остановки нужны людям. Или они думают, что там, куда перенаправили «пятерку», больше людей. Я не могу точно сказать, может, они считают, что так будет лучше, что там было мало пассажиров. Но для тех, кто на этих остановках живет, это очень плохие перемены.