Летать самолетами Ryanair стало за последний год намного дороже

Ирландский лоукостер сообщил сегодня, что заработал в I квартале (экномический год Ryanair начинается в апреле) 663 млн евро чистой прибыли. Это стало сюрпризом для аналитиков, которые прогнозировали, что компания может рассчитывать на чистую прибыль в размере 620 млн евро.

По сравнению с I кварталом прошлого экономического года, оборот Ryanair увеличился на 40,3%, а чистая прибыль - на 253,5%. Маржа операционной прибыли компании выросла с 9,2% до 19,5% из-за стремительного роста цен на билеты.

В то же время Ryanair сократил собственный прогноз количества пассажиров на этот год со 185 млн до 183,5 млн человек. Компания также заявила, что может начать снижать цены на билеты предстоящей зимой, поскольку пассажиры стали более чувствительными к цене, при этом они нуждаются в большем на 25 процентов количестве посадочных мест, если сравнивать с 2019 годом.

«Мы обеспокоены макроэкономическими изменениями. Инфляция, более высокие процентные ставки и рост расходов на обслуживание кредитов могут повлиять на потребителей во второй половине года», - заявил в своем докладе исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.

В то же время финансовый директор Нил Сорахан позже сказал в интервью Bloomberg, что еще ничего не решено. «Прогнозируемость показателей следующих кварталов очень приблизительная или полностью отсутствует. Мы хотим заполнить наши самолеты пассажирами и постоянно думаем, что для этого нужно сделать. Пока рано говорить, что будет с ценами на билеты», - уточнил Сорахан.