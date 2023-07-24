ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Что делать, когда ваш кошелек не поспевает за платежами по ипотечному кредиту?

В случае временных сложностей с оплатой пока не стоит опускать руки. Даже если кажется, что это никак не получится сделать, все равно это возможно как-то сделать!
Хотя и покупатели недвижимости, и банки стараются не отказываться от домов, купленных в кредит, иногда возникают ситуации, когда заемщик сталкивается с трудностями при оплате и вынужден рассмотреть возможность продажи дома. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова, объясняет, какие варианты наиболее полезны в такой ситуации.
В случае временных трудностей с платежами банки предлагают решения, которые помогут заемщику пережить трудное время. Для этого можно ходатайствовать об отсрочке платежа, продлении срока кредита или ходатайствовать о снижении процентной ставки.
Если предлагаемых банком решений по расчету – недостаточно, а платежей по кредиту все еще слишком много, то придется отказаться от недвижимости. Чем раньше это прояснится и признается самому себе, тем лучше, ведь в сотрудничестве с банком можно найти решения, которые позволят закрыть долги и жить дальше.
Если задолженность уже значительно выросла, но заемщик не работает вместе с банком над поиском решений, банк должен сам вмешаться и начать реализацию имущества сам, чтобы компенсировать потери по кредиту.
При выдаче кредита в пользу банка оформляется первая ипотека: это означает, что банк может инициировать исполнительное производство по реализации имущества.
Всегда выгоднее продать недвижимость самостоятельно
Обязательным условием принудительной продажи является существенное нарушение условий кредитного договора, особенно наличие задолженности по ежемесячным платежам.
Обязательным условием принудительной продажи является существенное нарушение условий кредитного договора, особенно наличие задолженности по ежемесячным платежам. Независимо от возможности принудительной продажи, в интересах банка сесть с заемщиком и обсудить, как разрешить ситуацию без продажи залога банку.Ни один банк не заинтересован в быстром расторжении кредитного договора. Банк всегда хочет найти доступное решение для клиента, чтобы продолжить погашение кредита.
Если же оказывается, что единственным выходом является продажа имущества, банки предпочитают, чтобы продажей занимался собственник имущества, а не судебный пристав или сам банк. Это более разумно, потому что в целом у продавца останется с большей суммой денег, удастся избежать расходов на судебного пристава и, возможно, получить более высокую цену при свободной продаже.
Если банк видит, что заемщик сотрудничает, активно занимается продажей имущества, его ценовое ожидание реалистично в рыночных условиях и он не затягивает с продажей, банк, как правило, готов пересмотреть и согласовать сроки продажи.
Цена должна соответствовать ситуации на рынке
Однако, если сам собственник не участвует в продаже имущества или имеет нереалистичные ожидания относительно цены, банк может возбудить исполнительное производство. Это означает, что имущество будет продавать судебный пристав-исполнитель, который сделает это с аукциона, согласовав начальную цену с банком. Первоначальная стартовая цена устанавливается в соответствии с рыночной ценой имущества, а не остатком кредита.
Если продажа по этой цене не состоится, цена будет снижена по согласованию с банком до тех пор, пока не будет найден покупатель. Цена продажи, полученная на аукционе, используется для оплаты остатка кредита, причитающихся процентов и просроченной задолженности, а также других расходов, понесенных банком для сохранения имущества, таких как страховые взносы.
Работы исполнителя также должна быть вычтена из этой цены. Все, что осталось, принадлежит бывшему владельцу залога, которым обычно является заемщик. Цель банка – получить от продажи максимально возможную цену, в том числе потому, что тогда заемщик может получить первоначальный капитал для покупки нового дома. К сожалению, аукционные продажи обычно дают более низкую цену, чем добровольные продажи.
Следует сотрудничать с банком в случае затруднений с оплатой
Даже если банк уже обратился к судебному приставу, у заемщика или владельца имущества есть возможность внести свой вклад в продажу сам, если он того пожелает. Например, были случаи реализации предмета залога под контролем судебного пристава, но при активном участии собственника предмета залога. В этом случае организация и детали продажи должны быть согласованы с судебным приставом-исполнителем.
Если банк не может связаться с заемщиком, у него не остается иного пути продажи имущества, кроме как объявить аукцион. К сожалению, бывают и такие ситуации, когда заемщики прячутся и думают, что не надо заниматься решением проблемы, но такое отношение обычно только усугубляет ситуацию.
Честное и открытое общение с банком на ранней стадии помогает вовремя найти подходящие решения и предотвратить возможные трудности в будущем, например, при оформлении новых кредитов.