ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Что делать, когда ваш кошелек не поспевает за платежами по ипотечному кредиту?

Если же оказывается, что единственным выходом является продажа имущества, банки предпочитают, чтобы продажей занимался собственник имущества, а не судебный пристав или сам банк. Это более разумно, потому что в целом у продавца останется с большей суммой денег, удастся избежать расходов на судебного пристава и, возможно, получить более высокую цену при свободной продаже.

Если банк видит, что заемщик сотрудничает, активно занимается продажей имущества, его ценовое ожидание реалистично в рыночных условиях и он не затягивает с продажей, банк, как правило, готов пересмотреть и согласовать сроки продажи.

Цена должна соответствовать ситуации на рынке

Однако, если сам собственник не участвует в продаже имущества или имеет нереалистичные ожидания относительно цены, банк может возбудить исполнительное производство. Это означает, что имущество будет продавать судебный пристав-исполнитель, который сделает это с аукциона, согласовав начальную цену с банком. Первоначальная стартовая цена устанавливается в соответствии с рыночной ценой имущества, а не остатком кредита.

Если продажа по этой цене не состоится, цена будет снижена по согласованию с банком до тех пор, пока не будет найден покупатель. Цена продажи, полученная на аукционе, используется для оплаты остатка кредита, причитающихся процентов и просроченной задолженности, а также других расходов, понесенных банком для сохранения имущества, таких как страховые взносы.