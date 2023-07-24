БЕГСТВО ОТ ОГНЯ ⟩ Эстонец на Родосе: к нам в отель постоянно привозят людей

Сильвер, приехавший в отпуск на Родос, так описывает происходящее в отеле: «К нам в отель постоянно привозят людей. Вчера привезли, по крайней мере, 15 автобусов. Люди спят со своими детьми на полу отеля. Отчаянные люди, все время привозят новых», – говорит Сильвер.

«Я бы не сказал, что люди паникуют. Скорее, они грустные, измученные, усталые и разочарованные», – говорит Сильвер, делясь видео из лобби отеля, переполненного людьми.

Сегодня очень жаркая погода. «Сейчас температура воздуха на Родосе составляет 45 градусов. Ветер поднялся так внезапно. Пожары уже в 34 километрах от меня», – говорит он.

Сильвер говорит, что в аэропорту много людей, на которых только шорты и ​​бикини. «У них нет ни паспортов, ни денег, ничего. Я читал, что многие рейсы на Родос на ближайшие 2–3 дня отменены», – говорит Сильвер, чей обратный рейс запланирован на вторник.

Автобусы без конца продолжают подвозить людей в отель. Фото: Частное собрание

Электричество может исчезнуть

«Нас также предупредили, что вечером может отключиться электричество, – говорит он, беспокоясь о том, что будет, если в отеле пропадет электричество. – Надеюсь, электричество не отключат. Я не представляю, как можно спать в такую ​​жару, кондиционер работает постоянно».

Сильвер также отмечает, что теперь люди постоянно говорят о пожарах в магазинах. «Два дня назад я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил об этом в ресторанах или где-либо еще, – говорит он. Но теперь все серьезно.