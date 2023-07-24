БЕГСТВО ОТ ОГНЯ ⟩ Эстонец на Родосе: к нам в отель постоянно привозят людей

При температуре более 40 градусов в Греции бушует пожар. На Родосе людей эвакуируют из охваченных пожарами районов и размещают в местных гостиницах . «Я бы не сказал, что люди паникуют. Скорее, они грустные, измученные и разочарованные», – говорит Сильвер, живущий на Родосе. Философ и режиссер Март Раукас, который также находится в Греции, указывает на возможные причины пожаров.
Сильвер, приехавший в отпуск на Родос, так описывает происходящее в отеле: «К нам в отель постоянно привозят людей. Вчера привезли, по крайней мере, 15 автобусов. Люди спят со своими детьми на полу отеля. Отчаянные люди, все время привозят новых», – говорит Сильвер.
«Я бы не сказал, что люди паникуют. Скорее, они грустные, измученные, усталые и разочарованные», – говорит Сильвер, делясь видео из лобби отеля, переполненного людьми.
Сегодня очень жаркая погода. «Сейчас температура воздуха на Родосе составляет 45 градусов. Ветер поднялся так внезапно. Пожары уже в 34 километрах от меня», – говорит он.
Сильвер говорит, что в аэропорту много людей, на которых только шорты и бикини. «У них нет ни паспортов, ни денег, ничего. Я читал, что многие рейсы на Родос на ближайшие 2–3 дня отменены», – говорит Сильвер, чей обратный рейс запланирован на вторник.
Электричество может исчезнуть
«Нас также предупредили, что вечером может отключиться электричество, – говорит он, беспокоясь о том, что будет, если в отеле пропадет электричество. – Надеюсь, электричество не отключат. Я не представляю, как можно спать в такую жару, кондиционер работает постоянно».
Сильвер также отмечает, что теперь люди постоянно говорят о пожарах в магазинах. «Два дня назад я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил об этом в ресторанах или где-либо еще, – говорит он. Но теперь все серьезно.
На данный момент не заметно признаков ослабления пожара, и он продолжает распространяться.
Пожарные делают тяжелую работу за небольшие деньги
Elu24 также поговорил с другим эстонцем в Греции, который сообщил, что во время тушения пожаров пострадали более 23 пожарных.
«Стоит отметить, что зарплата пожарных составляет всего 800 евро в месяц, согласно заявлениям, распространяющимся в социальных сетях, но их работа крайне опасна. В то время как зарплата члена парламента здесь, как говорят, составляет 8000 евро в месяц, и работа не опасна. Сообщения об этом распространяются в социальных сетях и привлекают внимание к большому разрыву в заработной плате, который заставляет задуматься и который следовало бы проверить и скорректировать», – говорит философ и кинорежиссер Март Раукас, который проводит почти шесть месяцев в году на даче у моря на Ривьере в Восточной Аттике в Греции.
«Зарплата пожарного всего 800 евро в месяц».
«В 2021 году напротив моего дома на острове Эвия случился большой пожар. Самым трагическим и смертоносным пожаром 2018 года стал пожар на курорте Мати, который начался на горе Пентель и из-за сильного ветра распространился в сторону моря. Тогда в огне погиб 101 человек», – говорит Раукас.
Видео пожара 2021 года:
«В настоящее время пожаров в этом районе нет. В Западной Аттике, в нескольких десятках километров отсюда, есть небольшие пожары», – говорит он.
Предлагаются разные версии причин пожара
Раукас говорит, что о причинах пожаров ходят разные версии. «Во-первых, конечно, всегда виноваты сильные ветры, которые разносят огонь. Во-вторых, выдвинуты обвинения против местных пчеловодов, которые выбрасывают в лес угли при окуривании ульев. В-третьих, ходят слухи, что застройщики, разочарованные медлительностью государственной бюрократии в Греции, пытаются ускорить процессы и устраивают пожары», – рассказывает он.
«Четвертая причина – пироманы, которых были и пойманы. Какой бы ни была причина, одно можно сказать наверняка: пожары играют большую роль во внутренней политике Греции, – говорит Раукас. – Несмотря на опасности, Греция – лучшее место, чтобы чувствовать себя хорошо в климатическом и культурном отношении с мая до середины октября», – говорит философ.
Beautiful Greece, its kind people & natural lands, fires that happen on Rhodes are heartbreaking. I send my condolences to anyone affected, & my empathy goes to any being impacted. May fires stop immediately. We're One Humanity. Pray for Greece. 🙏#Greece #Greecewildfires pic.twitter.com/uwznBwVOOR— Hakan Kapucu (@1hakankapucu) July 23, 2023