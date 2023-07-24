Фото ⟩ На месте крушения парома «Эстония» готовятся к подъему носовой аппарели

Как сообщил руководитель Эстонского центра расследований инцидентов в сфере безопасности (OJK) Мярт Отс, вечером в воскресенье в верхней части носовой аппарели были просверлены два отверстия.

Сначала аппарель переместят в сторону от затонувшего судна, чтобы не повредить ее при подъеме. «Ожидается, что аппарель будет поднята сегодня (24 июля - прим. ред.) около полудня», - добавил Отс.