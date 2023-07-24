Второй раз подряд: датчанин вновь выиграл «Тур де Франс»

Победителем престижнейшей велогонки «Тур де Франс» второй раз подряд стал датчанин Йонас Вингегор.
Уже в ходе шестого этапа гонки Вингегор выбился в лидеры. Его серьезнейший конкурент Тадей Погачар не сумел выдержать такой темп и выбыл из конкуренции за первое место. Всего в гонке 21 этап.
Общий зачет Вингегор выиграл со временем 82 часа 5 минут 42 секунды, Погачар отстал от лидера на 7 минут 29 секунд. Третье место у Адама Йейтса (+10.56).
«Тур де Франс» проводится с 1903 года, это одна из трех самых престижных велогонок в мире наряду с «Джиро д'Италия» и «Вуэльтой Испании».