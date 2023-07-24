Бекхэм высказался по поводу дебюта Месси

«Честно говоря, как только я увидел, что назначили штрафной, подумал, что именно так все и должно закончиться. Особенно когда у вас на поле есть такие игроки, как Лео и Бускетс – это то, что они приносят. Этим вечером сбылась мечта всех на стадионе и в этой стране – увидеть, как Лео дебютирует в MLS. Я не могу подобрать слов для этого.