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Бекхэм высказался по поводу дебюта Месси

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Лионель Месси - первый матч в "Майами Интер".
Лионель Месси - первый матч в "Майами Интер". Фото: David Santiago

Лионель Месси дебютировал в MLS в матче против «Крус Асуль» (2:1).

Дэвид Бекхэм высоко оценил игру аргентинца.

«Честно говоря, как только я увидел, что назначили штрафной, подумал, что именно так все и должно закончиться. Особенно когда у вас на поле есть такие игроки, как Лео и Бускетс – это то, что они приносят. Этим вечером сбылась мечта всех на стадионе и в этой стране – увидеть, как Лео дебютирует в MLS. Я не могу подобрать слов для этого.

Это то, чего мы всегда хотели – я, Хорхе Мас, и наш клуб. Это то, к чему мы стремились. Особенный вечер для нас, для наших семей, для всех, кто находился на стадионе, и для вас, ребята. Это важный момент для этой страны, для этой лиги», - сказал Бекхэм.

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