Бекхэм высказался по поводу дебюта Месси

Лионель Месси дебютировал в MLS в матче против «Крус Асуль» (2:1).
Дэвид Бекхэм высоко оценил игру аргентинца.
«Честно говоря, как только я увидел, что назначили штрафной, подумал, что именно так все и должно закончиться. Особенно когда у вас на поле есть такие игроки, как Лео и Бускетс – это то, что они приносят. Этим вечером сбылась мечта всех на стадионе и в этой стране – увидеть, как Лео дебютирует в MLS. Я не могу подобрать слов для этого.
Это то, чего мы всегда хотели – я, Хорхе Мас, и наш клуб. Это то, к чему мы стремились. Особенный вечер для нас, для наших семей, для всех, кто находился на стадионе, и для вас, ребята. Это важный момент для этой страны, для этой лиги», - сказал Бекхэм.