Яак Ааб: единственная цель автоналога – пополнение госбюджета

«Вместо поддержки экономики и помощи предприятиям нынешнее правительство вводит новые налоги, тем самым еще больше обременяя людей. Повышение налога с оборота и подоходного налога для частных лиц, повышение налога с оборота для гостиниц, ресторанов и медиапредприятий, отмена бесплатного общественного транспорта и введение автомобильного налога – все это в условиях небывалой инфляции ударит по карманам людей», – пояснил Ааб.

Ааб отметил, что в обосновании необходимости разработки соответствующего законопроекта особо не скрывается истинная причина, почему хотят ввести налог на автомобиль – нужно собрать дополнительные 500 млн евро на покрытие запланированной реформистами налоговой реформы, которая будет выгодна лишь наиболее обеспеченным.

«Автомобильный налог, о котором Партия реформ до выборов не сказала ни слова, сильнее всего ударит по людям с низкими доходами. Эта идеи, вероятно, принадлежит далеким от жизни политикам, которые не посчитали необходимым спросить мнения у продавцов автомобилей. Последние подчеркивают, что цены на машины и так будут расти на 8-10 процентов в год, и обременять людей еще одним дополнительным налогом просто подло», – сказал Ааб.

Ааб добавил, что министр финансов Март Вырклаэв на сегодняшней встрече с депутатами парламентской фракции центристов не смог обосновать необходимость автомобильного налога. «Деятельность правительства очень хаотична. С одной стороны, хотят уменьшить негативное влияние на окружающую среду, с другой стороны, дороже всего обойдется покупка именно нового автомобиля, а отмена бесплатного общественного транспорта никак не будет способствовать отказу от передвижения на личном автомобиле. У министра финансов по-прежнему нет анализа, как повлияет повышение ряда налогов на нашу экономику. Из-за регуляций ЕС, направленных на выполнение климатических целей, и повышения акцизов нынешним правительством цена за литр дизельного топлива к 2027 году увеличится на 50-60 центов. Смогут ли владельцы автомобилей потянуть еще и автомобильный налог – большой вопрос», – отметил он.