В Мяннику построят детский сад с бассейном

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, реновация учебных заведений является одним из приоритетов города.

«Наша цель - привести в порядок городские учебные заведения, чтобы учебная среда соответствовала современным требованиям. Детский сад «Мяннику» ждал начала работ с прошлого года. К сожалению, повышение цен на строительство привело к росту бюджета, что повлияло на строительный процесс», - пояснил Канте.

Проект предполагает строительство двухэтажного здания детского сада с одним подземным этажом. Главный вход в здание будет расположен со стороны улицы Краави. Здание будет оборудовано бассейном, который рассчитан на 17 детей. В помещения групп можно будет попасть с западной, южной и восточной стороны. На территории также будут обновлены зоны для занятий на улице.

Как отметил вице-мэр Таллинна Тийт Терик, детский сад «Мяннику» после реновации станет первым детским садом в Ныммеской части Таллинна, в котором есть бассейн.

«Элементарные навыки плавания крайне важны. Бассейн поможет детям научиться плавать и освоить азы безопасного поведения на воде еще в раннем возрасте», - добавил Терик.

Внешнее оформление и интерьер нового здания сформируют единое целое. В интерьере будут преобладать светлые, приятные тона. Помимо окон, естественный свет будет попадать в здание через двери с фрамугами. Концепция нового здания детского сада предполагает близость к природе. Объединяющая группы общая зона будет стилизована под сосновый бор - там можно будет поиграть и почитать. В оформлении групп также используется природная тематика - насекомые, птицы, звери и плоды растений.