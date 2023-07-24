Пн, 24.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

МНЕНИЕ ⟩ Автопарк можно сделать более экологичным, не откармливая при этом госаппарат

Индрек Луберг
, партия «Правые»
Facebook Twitter
Comments
Скоро в Эстонии появится автомобильный налог.
Скоро в Эстонии появится автомобильный налог. Фото: Madis Veltman
  • Цель состоит в том, чтобы собрать как можно больше налогов
  • Если бы автомобильный налог взимался с целью улучшения дорог, это было бы более понятно
  • Прежде всего необходимо существенно сократить государственные расходы

За представленным Министерством финансов планом налога на автотранспорт видится стремление покрыть дефицит государственного бюджета, а выполнение экологических задач - скорее дымовая завеса, пишет член правления партии «Правые» Индрек Луберг.

И в пояснительной записке также содержатся явные отсылки к социал-демократической цели облагать налогом более богатых, что не имеет ничего общего с заботой об окружающей среде.

Та цель, ради которой собираются деньги, должна быть правильной, тогда и противодействия будет значительно меньше. Если бы налог на транспортные средства взимался исключительно для инвестиций в дороги, владельцы автомобилей, несомненно, были бы более благосклонны к нему.

Из двух представленных вариантов расчета автомобильного налога модель А учитывает не только выбросы CO2 и возраст, но также массу и мощность автомобиля. Модель B учитывает только выбросы CO2 и возраст транспортного средства. Обе модели способствуют прекращению эксплуатации старых автомобилей, что, с одной стороны, правильно с точки зрения защиты окружающей среды, но, с другой стороны, тормозит внедрение новых, более экологически чистых технологий.

Старые автомобили облагаются налогом по более низкой налоговой ставке на том основании, что она косвенно учитывает платежеспособность владельца. Владелец более новой и экологически чистой машины должен платить больше, потому что у него есть деньги. Полагаю, что введение Партией реформ градуированного подоходного налога - лишь вопрос времени.

С одной стороны, государство платит за экологически чистые автомобили, а с другой стороны, теперь оно хочет получить эти деньги назад

Нецелесообразно облагать налогом автомобили по весу, поскольку, например, гибриды с тяговыми батареями тяжелее обычных автомобилей именно благодаря более экологически чистой технологии.  Рассматривать мощность как налоговую составляющую также не представляется разумным, поскольку более высокая мощность отражается на выбросах СО2, как и, в конечном счете, вес автомобиля, что увеличивает расход топлива. В целом модель B гораздо проще и в достаточной степени учитывает воздействие автомобиля на окружающую среду.

Основная цель законопроекта - собрать как можно больше налогов, подтверждением чего может служить идея обложения налогом автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Ведь на самом деле, то, что государство сегодня выплачивает пособие на покупку этих автомобилей, должно стимулировать людей к их приобретению. Иными словами, с одной стороны, государство платит за экологически чистые автомобили, а с другой стороны, теперь оно хочет получить эти деньги назад.

«Правые» с самого начала говорили о том, что государственные расходы должны быть существенно сокращены. Налоги должны быть низкими, государство - как можно более «тонким», а стремиться нужно к тому, чтобы народ был самодостаточным.

К сожалению, сегодняшнее правительство занимается не экономией, а увеличивает существующие налоги и изобретает новые, чтобы иметь возможность продолжать транжирить в прежних объемах. Вместо того, чтобы ограничивать свободу передвижения жителей Эстонии, живущих в малонаселенных районах с плохой системой общественного транспорта, правительство могло бы сосредоточиться на сокращении расходов, чтобы действительно сделать страну «тоньше». Автопарк можно сделать более экологичным без того, чтобы при этом все автовладельцы еще больше откармливали госаппарат.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх