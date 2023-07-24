МНЕНИЕ ⟩ Автопарк можно сделать более экологичным, не откармливая при этом госаппарат

И в пояснительной записке также содержатся явные отсылки к социал-демократической цели облагать налогом более богатых, что не имеет ничего общего с заботой об окружающей среде.

Та цель, ради которой собираются деньги, должна быть правильной, тогда и противодействия будет значительно меньше. Если бы налог на транспортные средства взимался исключительно для инвестиций в дороги, владельцы автомобилей, несомненно, были бы более благосклонны к нему.

Из двух представленных вариантов расчета автомобильного налога модель А учитывает не только выбросы CO2 и возраст, но также массу и мощность автомобиля. Модель B учитывает только выбросы CO2 и возраст транспортного средства. Обе модели способствуют прекращению эксплуатации старых автомобилей, что, с одной стороны, правильно с точки зрения защиты окружающей среды, но, с другой стороны, тормозит внедрение новых, более экологически чистых технологий.

Старые автомобили облагаются налогом по более низкой налоговой ставке на том основании, что она косвенно учитывает платежеспособность владельца. Владелец более новой и экологически чистой машины должен платить больше, потому что у него есть деньги. Полагаю, что введение Партией реформ градуированного подоходного налога - лишь вопрос времени.

С одной стороны, государство платит за экологически чистые автомобили, а с другой стороны, теперь оно хочет получить эти деньги назад