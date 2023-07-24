МНЕНИЕ ⟩ Автопарк можно сделать более экологичным, не откармливая при этом госаппарат

И в пояснительной записке также содержатся явные отсылки к социал-демократической цели облагать налогом более богатых, что не имеет ничего общего с заботой об окружающей среде.
Та цель, ради которой собираются деньги, должна быть правильной, тогда и противодействия будет значительно меньше. Если бы налог на транспортные средства взимался исключительно для инвестиций в дороги, владельцы автомобилей, несомненно, были бы более благосклонны к нему.
Из двух представленных вариантов расчета автомобильного налога модель А учитывает не только выбросы CO2 и возраст, но также массу и мощность автомобиля. Модель B учитывает только выбросы CO2 и возраст транспортного средства. Обе модели способствуют прекращению эксплуатации старых автомобилей, что, с одной стороны, правильно с точки зрения защиты окружающей среды, но, с другой стороны, тормозит внедрение новых, более экологически чистых технологий.
Старые автомобили облагаются налогом по более низкой налоговой ставке на том основании, что она косвенно учитывает платежеспособность владельца. Владелец более новой и экологически чистой машины должен платить больше, потому что у него есть деньги. Полагаю, что введение Партией реформ градуированного подоходного налога - лишь вопрос времени.
С одной стороны, государство платит за экологически чистые автомобили, а с другой стороны, теперь оно хочет получить эти деньги назад
Нецелесообразно облагать налогом автомобили по весу, поскольку, например, гибриды с тяговыми батареями тяжелее обычных автомобилей именно благодаря более экологически чистой технологии. Рассматривать мощность как налоговую составляющую также не представляется разумным, поскольку более высокая мощность отражается на выбросах СО2, как и, в конечном счете, вес автомобиля, что увеличивает расход топлива. В целом модель B гораздо проще и в достаточной степени учитывает воздействие автомобиля на окружающую среду.