Ролик с автоголом вратаря сборной Франции стал вирусным

На 22-й минуте матча при счете 0:1 в пользу гостей Дидье вышел из ворот и с линии штрафной площади поразил свои ворота ударом головой. Ирландские фаны были в восторге от действий соперника, устроив ему громкие овации. Тем не менее одноклубники Депре, несмотря на нелепый автогол, победили в гостях со счетом 2:3 и по сумме двух матчей (3:5) пробились во второй квалификационный раунд ЛК.