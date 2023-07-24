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Ролик с автоголом вратаря сборной Франции стал вирусным

rus.postimees.ee
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Момент автогола.
Момент автогола. Фото: Скриншот из видео

В матче первого квалификационного раунда Лиги конференций (ЛК) УЕФА «Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия) — «Дюделанж» (Люксембург) зрители стали свидетелями невероятного автогола в исполнении вратаря гостей Дидье Депре, пишет Telegraf

Бывший вратарь молодежной сборной Франции U-20 Депре сравнял счет в еврокубковой игре.

На 22-й минуте матча при счете 0:1 в пользу гостей Дидье вышел из ворот и с линии штрафной площади поразил свои ворота ударом головой. Ирландские фаны были в восторге от действий соперника, устроив ему громкие овации. Тем не менее одноклубники Депре, несмотря на нелепый автогол, победили в гостях со счетом 2:3 и по сумме двух матчей (3:5) пробились во второй квалификационный раунд ЛК.

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