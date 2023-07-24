В Пирита построят 12-квартирный дом класса люкс

По словам члена правления Simus Kinnisvaraarendus Рене Салумяэ, планируется построить рядом с яхтенной гаванью эксклюзивный многоквартирный дом, в котором, находясь самом сердце Пирита, можно будет жить как в индивидуальном доме. «Новое здание яхт-клуба, которое сейчас строится возле пристани, и новый жилой дом, который будет построен по соседству, создадут дополняющий элемент в районе, который оставался неизменным в течение долгого времени, и Пирита станет еще более ориентированным на жизнь и отдых», - сказал он.

«Simus Kinnisvaraarendus уже много лет является партнером Bigbank, это чрезвычайно предприимчивые люди, которые реализуют свои проекты очень продуманно, гармонично вписывая строящиеся объекты в окружающую среду и обеспечивая своих клиентов жильем, соответствующим самым высоким стандартам», - прокомментировал решение о финансировании Аймар Роосалу, руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank, добавив, что с точки зрения Bigbank, в этом проекте прекрасно сочетаются эстонский капитал, качество, умные решения, гармоничная связь с окружающей средой и морем.