В Пирита построят 12-квартирный дом класса люкс

Bigbank заключил с Simus Kinnisvaraarendus кредитный договор на сумму 2,9 млн евро для финансирования строительства роскошного двухэтажного многоквартирного дома на улице Масти в Пирита в Таллинне, рядом с пристанью для яхт. Строительство здания по адресу Масти, 11 началось в июле и, согласно планам, будет завершено летом 2024 года.
По словам члена правления Simus Kinnisvaraarendus Рене Салумяэ, планируется построить рядом с яхтенной гаванью эксклюзивный многоквартирный дом, в котором, находясь самом сердце Пирита, можно будет жить как в индивидуальном доме. «Новое здание яхт-клуба, которое сейчас строится возле пристани, и новый жилой дом, который будет построен по соседству, создадут дополняющий элемент в районе, который оставался неизменным в течение долгого времени, и Пирита станет еще более ориентированным на жизнь и отдых», - сказал он.
«Simus Kinnisvaraarendus уже много лет является партнером Bigbank, это чрезвычайно предприимчивые люди, которые реализуют свои проекты очень продуманно, гармонично вписывая строящиеся объекты в окружающую среду и обеспечивая своих клиентов жильем, соответствующим самым высоким стандартам», - прокомментировал решение о финансировании Аймар Роосалу, руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank, добавив, что с точки зрения Bigbank, в этом проекте прекрасно сочетаются эстонский капитал, качество, умные решения, гармоничная связь с окружающей средой и морем.
Строительством жилого дома на Масти, 11, рядом с яхтенной гаванью, общая площадь которого составит около 2060 квадратных метров, будет заниматься Grand Ehitus OÜ. Это будет здание энергетического класса А, с 12 продуманно спланированными двухэтажными квартирами величиной от 3 до 5 комнат. В просторных помещениях будут высокие потолки, планировка квартир предусматривает ванные комнаты, соединенные со спальнями, и гардеробные walk in. В большинстве квартир будут большие открытые террасы, а в некоторых - французские балконы или веранды. Архитектор здания - Ильмар Хейнсоо, архитектор интерьера - Кристийне Кангур.