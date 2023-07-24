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Двойники лисичек: с какими грибами их можно спутать и опасны ли они

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Лисички.
Лисички. Фото: Radowitz/Shutterstock.com

Да, грибов мало, но они есть! Снимки, которые мы видим в различных соцсетях, в очередной раз подтверждают, что жители стран Балтии - народ грибников, а сейчас настало то время, когда мы можем отправиться в лес и собрать в корзину его дары. Лисички - одни из самых популярных.

Возможно, одной из причин, по которой лисички так популярны, является их уникальный внешний вид, который позволяет их сразу узнать и не спутать ни с каким другим грибом... Однако оказывается, что это не совсем так, ведь в лесах есть их двойники, пишет RUS TVNET.

Положительным моментом является то, что и двойники лисичек съедобные. Так что если среди лисичек затеряется один из них - ничего страшного. 

Чаще всего лисички можно спутать с говорушкой оранжевой (ложной лисичкой). Это съедобный, но очень тонкий и малоценный гриб.

Ложная лисичка. Обычно грибники не собирают этот вид грибов
Ложная лисичка. Обычно грибники не собирают этот вид грибов Фото: Henri Koskinen/Shutterstock.com

«Еще сверху лисичку можно перепутать с ежовиком желтым, но на нижней части шляпки у него вместо складок, как у лисичек, "иголочки". Ежовики желтые – это хорошие, вкусные грибы, их можно жарить так же, как лисички», – рассказала специалист Латвийского музея природы Диана Мейре. 

Ежовик желтый
Ежовик желтый Фото: AleksandarMilutinovic/Shutterstock.com
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