Андрей Кузичкин ⟩ При каких условиях возможно народное восстание в России

Среди тех, кто считает, что дела в России идут в «неправильном направлении», 47% объясняют свой настрой продолжающимися военными действиями и гибелью людей в Украине.

Но 58% всех опрошенных россиян уверены, что худшие времена ещё впереди. Однако страхи отложены на будущее.

Разумеется, зафиксированный социологами конформизм российского общества не дает оснований предполагать, что народное восстание случится в России в ближайшее время. Тем не менее ничего невозможного в этом мире нет, и Россия это постоянно подтверждает.

Массовая безработица, нищета, голод

Пожалуй, это три главных фактора, которые могут заставить россиян выйти с протестами на улицы. Нечто подобное происходило в России в начале и середине 90-х годов, когда от Владивостока до Калининграда прокатилась волна масштабных акций, причиной которых стали задержки с выплатой заработной платы, пенсий и пособий. Люди не получали денег по полгода и больше. Пенсионеры перекрывали дороги, а шахтеры стучали касками в Москве у

Белого дома. К смене политического строя или отставке действующего тогда президента Ельцина это не привело, но экономическая и денежно-кредитная политика страны были существенно скорректированы.