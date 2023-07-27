Андрей Кузичкин ⟩ При каких условиях возможно народное восстание в России

Июньский поход ЧВК «Вагнер» на Москву вызвал оживленное обсуждение среди экспертов возможности силового смещения Путина. Один из лидеров российской эмиграции Михаил Ходорковский даже призвал либералов к вооруженному восстанию против Путина. Однако «мятеж» провалился, а вопросы о прочности путинского режима и перспективах России остались, пишет публицист Андрей Кузичкин.
Чтобы на них ответить, не претендуя, конечно, на абсолютную истину, обратимся к результатам последних опросов Левада-центра, независимой социологической службы, признанной в России «иноагентом».
Пессимизм оптимистов
Итак, согласно данным нескольких исследований, есть два восходящих и один нисходящий тренд: доверие респондентов к Путину укрепляется, текущая ситуация оценивается позитивно, а социальный оптимизм при оценке отдалённых перспектив убывает.
68% опрошенных не имеют ничего против пролонгации власти Путина и после 2024 г. С этим не согласны только 20% респондентов. Рейтинг российского президента существенно укрепился после провала «мятежа» на фоне снижения одобрения деятельности владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с 58% до 22%.
При этом 74% опрошенных определяют свое настроение как «нормальное и хорошее», и только 25% заявили о своем плохом настроении. Из 1600 человек, оценивая внутреннюю ситуацию в России, только 2 респондента связали свои тревоги с «мятежом», остальные в качестве источников для беспокойства назвали рост цен, низкие зарплаты и недоступность медицинского обслуживания.
Однако в случае экономических протестов в стране принять в них участие планируют 15% респондентов, а если протесты примут политический характер, доля потенциальных участников сократится до 10% - это в два раза ниже, чем до начала войны в Украине.
Из тех россиян, кто доволен жизнью, 36% отмечают успехи Путина во внешней и внутренней политике, 25% удовлетворены ростом благосостояния народа и 25% фиксируют подъём экономики, 20% респондентов связывают свое хорошее настроение с удачами СВО в Украине.
Среди тех, кто считает, что дела в России идут в «неправильном направлении», 47% объясняют свой настрой продолжающимися военными действиями и гибелью людей в Украине.
Но 58% всех опрошенных россиян уверены, что худшие времена ещё впереди. Однако страхи отложены на будущее.
Разумеется, зафиксированный социологами конформизм российского общества не дает оснований предполагать, что народное восстание случится в России в ближайшее время. Тем не менее ничего невозможного в этом мире нет, и Россия это постоянно подтверждает.
Массовая безработица, нищета, голод
Пожалуй, это три главных фактора, которые могут заставить россиян выйти с протестами на улицы. Нечто подобное происходило в России в начале и середине 90-х годов, когда от Владивостока до Калининграда прокатилась волна масштабных акций, причиной которых стали задержки с выплатой заработной платы, пенсий и пособий. Люди не получали денег по полгода и больше. Пенсионеры перекрывали дороги, а шахтеры стучали касками в Москве у
Белого дома. К смене политического строя или отставке действующего тогда президента Ельцина это не привело, но экономическая и денежно-кредитная политика страны были существенно скорректированы.
На сегодняшний день российская экономика пока держит санкционный удар, с трудом, но справляется с резко выросшими военными расходами. В России наблюдается «фронтальный подъем», когда после спада 2020-2022 годов происходит восстановление обрабатывающих секторов промышленности, получающих оборонные заказы. Растет добыча угля, выплавка стали, производство алюминия, машиностроение и переработка аграрной продукции. Даже текстильные предприятия России перешли на трёхсменную работу. Безработица в России снизилась до исторических 3,4%. Промышленность испытывает острый дефицит кадров. Поставки стратегического сырья, электроники и комплектующих для машиностроения из Республики Корея, Индии, Турции и Китая, а также организация «параллельного импорта» через третьи страны позволяет российским промышленникам заместить прекращение поставок аналогичных товаров из США, Канады и Европы. Агропромышленный комплекс России закрывает потребности в основной продукции – курятина, свинина, сахар, зерновые культуры, картофель. Из Турции и Средней Азии в достаточном количестве импортируются фрукты и овощи. Проблемы в России есть, но они в основном затрагивают финансовый сектор.
Рост объема оборонного заказа, сокращение за полгода доходов от российского экспорта на 40% и рост импорта на 15% привели к росту дефицита государственного бюджета до 2,6 трлн руб./26 млрд евро, что ниже запланированного годового показателя только на 300 млрд руб./3 млрд евро. В мае дефицит бюджета превысил 3,4 трлн руб./34 млрд евро. Но за счет снижения курса национальной валюты до 100 руб. за 1 евро правительство России существенно сократило дефицит бюджета. Это, однако, повысило риск инфляции. Поэтому в июле Центробанк РФ резко поднял процентную ставку сразу на 100 базисных пункта.
Но усиление санкционного давления Запада и продолжение боевых действий в Украине грозят испортить эту картину видимого «благополучия». У Путина могут просто закончиться деньги. А промышленность начнет давать сбои из-за отсутствия рабочих рук и оборотных средств. Первым признаком кризиса станет резкий рост инфляции, падение рубля, последующее банкротство предприятий гражданского сектора и безработица. Возможные массовые протесты и забастовки в условиях войны опасны, потому что недовольство населения как токсин может отравить и армию. Именно так и происходило разложение Российской царской армии в годы Первой мировой войны. Вчерашние крестьяне, ставшие солдатами, получали плохие вести из своих деревень о голоде и разрухе. Этим и воспользовались большевистские агитаторы, подстрекавшие солдат повернуть оружие против власти капиталистов и помещиков. Пропаганда сработала, и монархии в России пришел конец.
Поэтому у российской либеральной оппозиции есть хороший исторический пример, как превратить российскую армию из опоры путинского режима в его врага. Но для этого оппозиция должна объединиться.
Антипутинский фронт как стратегический ресурс
Создание широкого фронта борьбы с путинским режимом – задача первостепенной важности. Именно поэтому российские спецслужбы предпринимают массу усилий, чтобы не допустить объединения всех антипутинских сил. Во-первых, в России либерализм фактически объявлен вне закона, а харизматичные оппозиционные лидеры приговорены к длительным срокам отбывания наказания: Илья Яшин – 8,5 лет, Алексей Навальный – девять лет, Владимир Кара-Мурза – 25 лет.
Во-вторых, агенты и провокаторы организуют склоки среди российских эмигрантов, чтобы вызвать раскол и ослабить зарубежную оппозицию Путину. В-третьих, российские спецслужбы через украинские социальные сети запустили проекты по дискредитации российской оппозиции и по возбуждению ненависти и вражды к русским. Вместо поиска общих позиций и объединения ресурсов для борьбы с Путиным украинцы и русские яростно дискутируют о том, можно ли смеяться над русским парнем, съеденным акулой, и глумиться над девочкой, раненной на Крымском мосту.
При этом создание Антипутинского фронта может стать эффективным инструментом борьбы с режимом Путина и в России, и за её пределами. В России еще сохранились независимые медиа, ютуб в России пока не заблокирован, местные выборы в меньшей степени подвергаются административному контролю по сравнению с выборами федеральными, общественное пространство имеет массу ниш (например, различные тематические мероприятия), где можно продвигать информационные продукты антивоенного и критического содержания. Задача креативных центров за рубежом – создавать такие продукты, учитывающие действующее законодательство России.
За рубежом Антипутинский фронт мог бы развернуть деятельность по противодействию российской пропаганде и продвижению нарративов, разрушающих привлекательность путинского режима. Болгария, Сербия, Словакия, Венгрия, Греция, Германия, Латвия и Эстония находятся в зоне риска: здесь критически высока доля пророссийски настроенного населения, чувствительного к влиянию Москвы. Там, где национальные власти только наблюдают за ситуацией, Антипутинский фронт стал бы их союзником в практической деятельности по защите национальной безопасности в информационной войне с Россией.
«Мятеж» Пригожина при всей его нелепости показал, что у всесильного Путина есть слабые места. Громкие отставки командиров подразделений, воюющих в Украине, острые дискуссии между Госдумой и Советом Федерации об изменении призывного возраста и лишении гражданства по рождению, арест «героя «Русской весны» и популярного z-блогера Игоря Стрелкова стали вполне осязаемыми признаками того, что фундамент путинского режима теряет устойчивость. Он еще не покрылся трещинами и не раскалывается на части, но, потеряв устойчивость, может опрокинуться в любой момент, что сметет путинскую власть и приведёт к глобальным переменам в России. И тогда станут возможными и восстание, и революция, и гражданская война. Это будет тяжелое испытание для России и не менее серьёзный вызов для Запада.
Вызов, ответы на который нужно искать уже сегодня.