Бруус так и не полетела, результаты легкоатлетки снова не впечатляют

19-летняя эстонская прыгунья в высоту Элизабет Пихела заняла в субботу на соревнованиях четвертое место с результатом 1.87. Личный рекорд Пихела установила в июне, когда преодолела отметку 1.92.

В этих же соревнованиях участвовала и Кармен Бруус, которая преодолела отметку 1.80 – это принесло спортсменке восьмое место. 18-летняя прыгунья установила личный рекорд на чемпионате мира в Орегоне (США) – 1.96. В этом сезоне ее лучший показатель лишь 1.83.

Соревнования выиграла финка Элла Юннила с результатом 1.90. Второе место у француженки Солен Сигель, третье – у бельгийки Мерель Маэ (обе с результатом 1.87). Последние заняли более высокие места, чем Пихела из-за того, что преодолели эту высоту с первой попытки, 1а у эстонки на одной из попыток планка не удержалась.