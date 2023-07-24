Время коммента ⟩ Сила зла: почему России так важно уничтожить Одессу

Высказывались мнения, что храм не имеет исторической ценности. Разве что его надо благодарить за то, что он принял на себя удар, предназначавшийся мирным людям. Возможно, в случившемся есть божий промысел. Но эта постройка является во многом символом независимости Одессы и материализует волю ее жителей. Поэтому разрушенный советской властью, которая в 1930-е годы уже вовсю возрождала под красными флагами имперский проект, собор был 23 июля 2023 года разрушен властью российской, которая видит себя наследницей советского режима.

Часовня за алтарной преградой во время отпевания в соборе жертв очередной бомбардировки Одессы и те же детали интерьера после 23 июля 2023. Фото: EPA / TT NYHETSBYRÅN / Postimees

Вся Одесса – кость в горле России. Веселый и своенравный город, торговый и денежный, знающий толк в искусстве и развлечениях, полиэтничный и до недавнего времени говоривший на местных диалектах русского языка, хотя и ничем не напоминающий Россию, – Одесса была и есть Порто-Франко, или свободный порт, где общаются с помощью Лингва Франка, то есть общего языка. Только это больше не местный русский по умолчанию. Слишком много боли и слишком много горя, чтобы все оставалось по-прежнему. Хотя многие одесситы по-прежнему говорят по-русски, терепливо и спокойно разбирая руины, которых в городе все больше.