Советы фармацевта: клещей стоит опасаться не только в лесу, но и в своем дворе

Клещи активизируются в теплое время года и с каждым годом становятся только агрессивнее. Провизор сети Südameapteek Мариана Джаниашвили дает советы, как следует действовать в случае укуса.
Клещи любят теплые и влажные места. В Эстонии обитает несколько видов клещей, паразитирующих на человеке, наиболее известными из которых являются собачий клещ (Ixodes ricinus) и таежный клещ (Ixodes persulcatus). Стоит знать, что не каждый укус клеща может привести к заболеванию, ведь не все клещи заражены возбудителями болезней. Клещи становятся активными, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше пяти градусов. Клещей можно найти в основном в траве, в лесах и на полях, а также в парках и даже в собственных садах. Сезон клещей обычно длится с апреля по октябрь, хотя более теплая зима может продлить его.
Как защититься от клещей?
- Носите длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, а также ботинки. Важно, что клещей легче обнаружить на одежде, чем на открытой коже.
- Используйте средства от насекомых при прогулках на природе!
- Побывав в зоне с возможным высоким присутствием клещей, обязательно проверьте все свое тело, в том числе участки за ушами и под мышками. Особенно внимательно нужно осматривать детей, потому что клещи могут заползти в неудобные места.
- Сделайте прививку от клещевого энцефалита, потому что простых мер предосторожности для предотвращения болезни недостаточно!
Что делать, если клещ все же укусил?
- Клеща желательно удалить как можно быстрее, при этом не следует надавливать на тело клеща при вытягивании.
- Используйте правильный инструмент для удаления клещей. Лучшими инструментами для удаления клещей являются специальные пинцеты и средства для удаления, которые продаются в аптеке. Такие средства помогают удалять клещей аккуратно и достаточно тщательно. С их помощью вы можете аккуратно схватить насекомое, не слишком сильно сжимая его, и удалить его в целости и сохранности.
- После удаления клеща кожу необходимо обработать дезинфицирующим средством.
- Категорически нельзя обливать или обмазывать клеща маслом.
- Понаблюдайте за местом укуса в течение 6-10 дней, и если там появится покрасневший круг диаметром 5-10 сантиметров, который будет постепенно увеличиваться, следует обратиться к семейному врачу для осмотра.
В аптеках также доступен экспресс-тест на боррелиоз, который позволяет обнаружить инфекцию через две недели после укуса клеща и быстро отреагировать, обратившись к семейному врачу для начала лечения. Пакет содержит все необходимое для выполнения теста и подробное руководство. Выполнение теста занимает десять минут. Экспресс-тест на боррелиоз следует сделать через две-четыре недели после предполагаемого заражения (при подозрении на укус клеща).
Тест следует проводить, если клещ попал на кожу или появились какие-либо из следующих симптомов: утомляемость и тошнота, гриппоподобные симптомы, боль в затылке и шее, паралич лицевого нерва. Красное пятно в месте укуса (обычно диаметром 5 см) возникает у 60-80 процентов инфицированных людей в течение 1-4 недель. Со временем сыпь исчезнет. Невылеченный боррелиоз может вызвать хронические побочные эффекты: поражение нервной системы, сердца или суставов.
Защитите себя с помощью прививок
Клещи являются переносчиками двух неприятных болезней: боррелиоза и клещевого энцефалита. К сожалению, вакцины от боррелиоза не существует; это заболевание лечат антибиотиками. Клещевой энцефалит является серьезным и опасным заболеванием, которое может вызывать необратимые нарушения центральной нервной системы и, в худших случаях, быть опасным для жизни. Лекарства от болезни нет, но есть вакцина против нее. Защитную инъекцию против клещевого энцефалита следует начинать в апреле, тогда иммунитет сможет выработаться в клещевой период.
Вакцина состоит из трех инъекций. За первой дозой следует вторая через месяц и третья - через 12 месяцев. Третья инъекция продлевает иммунитет. Далее вакцинацию необходимо повторять по одной дозе каждые три-пять лет.
Прививка от клещевого энцефалита предназначена как для взрослых, так и для детей старше одного года. Следует помнить, что вакцинацию можно проводить круглогодично, а в период распространения клещей и по экспресс-схеме. Сделать прививку никогда не поздно, но в каждом конкретном случае стоит проконсультироваться с семейной медсестрой или семейным врачом. Особенно важно прививаться представителям группы риска заражения клещевым энцефалитом, то есть людям, которые имеют повышенный риск контакта с клещами в зависимости от образа жизни или рода деятельности, например, это жители сельской местности, работники лесного и сельского хозяйства, охотники, пограничники, военнослужащие.
Экспресс-тест можно сделать и в том случае, если человек был вакцинирован против клещевого энцефалита.
Клещевой энцефалит и его симптомы
Клещевой энцефалит - неврологическое заболевание, распространяемое клещами. Болезнь распространяется через слюну клещей-переносчиков. При заражении человека вирусом клещевого энцефалита появляются гриппоподобные симптомы: легкая лихорадка с головной и мышечной болью, тошнота. Симптомы появляются через 4–28 дней после заражения и обычно длятся от двух до семи дней, и в большинстве случаев инфекция проходит. После периода без температуры (от 2 до 10 дней) у некоторых больных развивается настоящий энцефалит.
Вторая фаза заболевания характеризуется высокой температурой (часто выше 39 °С) с признаками менингита, энцефалита или радикулита, или смешанной неврологической симптоматикой: сильной головной болью, вялостью затылочных мышц, рвотой, головокружением и общим недомоганием. Также могут возникать другие неврологические симптомы, например, потеря сознания, судороги или паралич.
При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу! Заболевание диагностируют на основе клинических симптомов, анамнеза (предыдущих случаев укусов клеща) и обнаружения специфических противовирусных антител в крови или в спинномозговой жидкости.