Советы фармацевта: клещей стоит опасаться не только в лесу, но и в своем дворе

Клещи любят теплые и влажные места. В Эстонии обитает несколько видов клещей, паразитирующих на человеке, наиболее известными из которых являются собачий клещ (Ixodes ricinus) и таежный клещ (Ixodes persulcatus). Стоит знать, что не каждый укус клеща может привести к заболеванию, ведь не все клещи заражены возбудителями болезней. Клещи становятся активными, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше пяти градусов. Клещей можно найти в основном в траве, в лесах и на полях, а также в парках и даже в собственных садах. Сезон клещей обычно длится с апреля по октябрь, хотя более теплая зима может продлить его.