ФОТО ⟩ В Нарве построят крытый футбольный холл почти за семь миллионов евро

Крытый футбольный холл откроет новые возможности как для нарвских футболистов, так и других спортсменов. Теперь футболисты смогут играть на полноразмерном поле с искусственным покрытием при любых погодных условиях. Кроме того, созданные вокруг поля беговые дорожки улучшат тренировочные возможности спортсменов, так как в Нарве нет крытого легкоатлетического зала.

По словам заместителя заведующего по культуре и спорту Нарвской городской управы Дмитрия Вергуна - это весомый вклад в развитие спортивной инфраструктуры города, которая создает условия для качественного и разнообразного занятия спортом как взрослых, так и детей и молодежи.

Комплекс будет построен в районе Кренгольма, по адресу Креэнхольми 60 и Креэнхольми 64. Современный пневмохолл и другие помещения для его обслуживания планируют построить в течение тринадцати с половиной месяцев. Объект будет построен в соответствии со строительным проектом, подготовленным фирмой PROJEKTIBÜROO OÜ.