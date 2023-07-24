Дерматологи рекомендуют: именно с такой регулярностью следует принимать душ

У каждого свои правила личной гигиены: кто-то принимает душ раз в день, кто-то два раза, а кто-то раз в течение нескольких дней. Можно долго спорить о том, как часто нужно мыться водой с мылом, но теперь дерматологи якобы конкретно ответили на этот вопрос, чем удивили многих.
Регулярность принятия душа обсуждалась в американской телепрограмме Today, в гостях у ведущих которой Эла Рокера, Шейнелл Джонс и Дилана Драйера побывала главный редактор издания Shop Today Адрианна Баррионуево Брач. В какой-то момент Брач спросила ведущих, как часто следует принимать душ и дала им четыре варианта ответа: каждый день, два-три раза в неделю, пять раз в неделю или один раз в неделю.
Ведущие выбрали свои варианты, а затем Брач объяснила, что по мнению дерматологов, общавшихся с редакцией ее издания, лучше всего принимать душ два-три раза в неделю. Она добавила, что, безусловно, необходимо учитывать образ жизни конкретного человека, его возраст и особые нужды. Брач объяснила, что слишком частый прием душа может вызвать проблемы с кожей, например, вызвать ее сухость.
Однако заявления гостьи шоу пришлись по душе не всем – ни ведущим, ни зрителям. Например, высказалась по этому вопросу и известный дерматолог Сандра Ли (более известная как доктор «Прыщик»), заявив, что она не стала бы с ходу соглашаться с утверждениями Брач.