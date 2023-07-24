Дерматологи рекомендуют: именно с такой регулярностью следует принимать душ

Регулярность принятия душа обсуждалась в американской телепрограмме Today, в гостях у ведущих которой Эла Рокера, Шейнелл Джонс и Дилана Драйера побывала главный редактор издания Shop Today Адрианна Баррионуево Брач. В какой-то момент Брач ​​спросила ведущих, как часто следует принимать душ и дала им четыре варианта ответа: каждый день, два-три раза в неделю, пять раз в неделю или один раз в неделю.

Ведущие выбрали свои варианты, а затем Брач ​​объяснила, что по мнению дерматологов, общавшихся с редакцией ее издания, лучше всего принимать душ два-три раза в неделю. Она добавила, что, безусловно, необходимо учитывать образ жизни конкретного человека, его возраст и особые нужды. Брач объяснила, что слишком частый прием душа может вызвать проблемы с кожей, например, вызвать ее сухость.